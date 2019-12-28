"Вулверхэмптон" надеется сделать Хвана своим первым новичком в январе

Хван Хи Чхан "Вулверхэмптон" надеется сделать нападающего "Ред Булл" Хван Хи Чхана своим первым приобретение в зимнее трансферное окно.

В данный момент у игрока сборной Южной Кореи остается только 18 месяцев по контракту, поэтому у клуба из Зальцбурга есть все основания задуматься о продаже Хвана.

Благо сейчас 23-летний Хван находится на пике формы, забив три гола на групповом этапе Лиги Чемпионов, и может принести "Ред Булл" около 23 миллиона фунтов.

По информации Sky Sports, скауты "волков" несколько раз просматривали Хи Чхана в этом месяце, и теперь клуб с "Молинью" готов выдвинуть свое предложение.

Интерес к Хвану также проявляют клубы Германии, Испании и Италии, поэтому "Вулверхэмптону" потребуется найти серьезные аргументы, чтобы убедить Хи Чхана последовать за своим партнером по "Ред Булл" Такуми Минамино в Премьер-Лигу.

Добавим, что Хван является большим универсалом и способен играть по всему фронту нападения. "Волки" видят в Хи Чхане идеального игрока для конкуренции с Раулем Хименесом и Диогу Жотой.


Метки Вулверхэмптон, Ред Булл, Хван

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 11:00

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  1. jirrort 28.12.2019 11:36 # jirrort
    Ночной кошмар Ван Дика

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  2. brown-ale 28.12.2019 11:29 # brown-ale
    Зальцбург разбирают на части, как Аякс летом.

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  3. vyrentz 28.12.2019 11:25 # vyrentz
    Обидно будет, если им не хватит пары очков для ТОП-4

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  4. kos9k 28.12.2019 11:12 # kos9k
    Отличное усиление для борьбы в ЛЕ и за 4-ку.

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  5. liverpool-66 28.12.2019 11:04 # liverpool-66
    Хороший игрок

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