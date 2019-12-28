"Вулверхэмптон" надеется сделать Хвана своим первым новичком в январе

"Вулверхэмптон" надеется сделать нападающего "Ред Булл" Хван Хи Чхана своим первым приобретение в зимнее трансферное окно.

В данный момент у игрока сборной Южной Кореи остается только 18 месяцев по контракту, поэтому у клуба из Зальцбурга есть все основания задуматься о продаже Хвана.



Благо сейчас 23-летний Хван находится на пике формы, забив три гола на групповом этапе Лиги Чемпионов, и может принести "Ред Булл" около 23 миллиона фунтов.



По информации Sky Sports, скауты "волков" несколько раз просматривали Хи Чхана в этом месяце, и теперь клуб с "Молинью" готов выдвинуть свое предложение.



Интерес к Хвану также проявляют клубы Германии, Испании и Италии, поэтому "Вулверхэмптону" потребуется найти серьезные аргументы, чтобы убедить Хи Чхана последовать за своим партнером по "Ред Булл" Такуми Минамино в Премьер-Лигу.



Добавим, что Хван является большим универсалом и способен играть по всему фронту нападения. "Волки" видят в Хи Чхане идеального игрока для конкуренции с Раулем Хименесом и Диогу Жотой.