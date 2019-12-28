Артета хочет восстановить отношения фанатов с командой

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его приоритетная задача — восстановить отношения болельщиков клуба с командой.

"Канониры" выиграли лишь один из 14 последних матчей во всех соревнованиях, и Артете кажется, что его команде нужен заряд уверенности, который могут обеспечить фанаты.



При Унаи Эмери, предшественнике Артеты, в сложные времена, когда "Арсенал" играли в плохой футбол, болельщики, скорее, выражали свое недовольство и отворачивались от команды, чем поддерживали ее, и Микель хочет это изменить.



"Надеюсь, мы сможем изменить это. Сперва мне нужно убедить игроков, а затем, если я смогу убедить игроков, мы сможем убедить фанатов. Думаю, это очень, очень важно в моей работе".



"В конце концов они многого ожидают от нас. Мы должны радовать их, мы должны делать их жизни лучше, и мы добьемся этого, побеждая. Это наша обязанность, и мы должны сделать все, чтобы достичь этого".



"Я бы очень доволен, как фанаты поддерживали игроков против "Борнмута", и я был рад, когда после матча игроки пошли поблагодарить фанатов. Нам нужна эта связь. Мы должны постепенно восстановить ее. Это будет очень полезной вещью для нас", — цитирует Артету The Guardian.