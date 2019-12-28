Мане: "Ливерпуль" подстегивают ошибки прошлого сезона"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался, что его команду подстегивают ошибки прошлого сезона.

Уступив титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити" в невероятной борьбе в прошлом сезоне, в этой кампании "красные" отчаянно стремятся наверстать упущенное.



По словам Мане, его команда извлекла урок и теперь всегда старается соответствовать определенным стандартам.



"Если ты проигрываешь борьбу за титул, это причиняет тебе боль мысленно. Мы всегда сосредоточены на одном и том же — мы хотим что-нибудь выиграть".



"Мы извлекли урок из ошибок прошлого года. То было тяжелое время для нас, но я думаю, оно нас кое-чему научило".



"Думаю, мы стали лучше в этом сезоне, чем в прошлом. Это еще один вызов для нас. Давайте продолжать работать, стараясь поддерживать один и от же уровень".



"Думаю, в нашей ситуации ты должен жертвовать собой. Ты должен решать проблемы, которые перед тобой возникают, и продолжать идти вперед. В данную минуту все мы упорно работаем, чтобы становиться лучше и лучше", — цитирует Мане The Telegraph.