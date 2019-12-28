Эдерсон: "Наше соперничество с Алиссоном — только на поле"

Эдерсон и Алиссон Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон признался, что их соперничество с Алиссоном из "Ливерпуля" существует только на футбольном поле.

В последние пару лет команды Эдерсона и Алиссона доминируют в Премьер-Лиге. Два голкипера сражаются не только за клубные трофеи, но и за свитер первого номера сборной Бразилии.

Пока Эдерсон является дублером Алиссона в национальной команде, однако за пределами поля два бразильца являются друзьями.

"Думаю, это хороший знак для всех голкиперов в Бразилии и для сборной. Ты смотришь и видишь, что два наших отличных голкипера выступают на высоком уровне в двух лучших клубах Европы".

"У меня хорошие отношения — и не только с Алиссоном, но также с Роберто Фирмино и Фабиньо. Когда у нас совпадают выходные, мы порой собираемся вместе, жарим барбекю".

"С нашей рутиной и количеством матчей собираться вместе сложно, но мы уже делали это несколько раз. Наше соперничество — только на поле", — цитирует Эдерсона Goal.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2019 08:00

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  1. arman-kz 28.12.2019 08:48 # arman-kz
    Только не надо сводить к тому, что ты слил матч Волкам ради друзей

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  2. hammersmith 28.12.2019 08:45 # hammersmith
    нет никакого соперничества. один - абсолютно лучший вратарь в мире райт нау, собравший гору личных наград, выигрывающий трофей с клубом и сборной первым номером которой является, второй просто какой обсос с татуировкой хуя на шее и хватающий красные карточки направо и налево как бешеная собака.

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  3. scouser2005 28.12.2019 08:08 # scouser2005
    Нормально так.. Бразилы собираются вместе на шашлыки. Так и должно быть между земляками.

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