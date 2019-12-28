Эдерсон: "Наше соперничество с Алиссоном — только на поле"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон признался, что их соперничество с Алиссоном из "Ливерпуля" существует только на футбольном поле.

В последние пару лет команды Эдерсона и Алиссона доминируют в Премьер-Лиге. Два голкипера сражаются не только за клубные трофеи, но и за свитер первого номера сборной Бразилии.



Пока Эдерсон является дублером Алиссона в национальной команде, однако за пределами поля два бразильца являются друзьями.



"Думаю, это хороший знак для всех голкиперов в Бразилии и для сборной. Ты смотришь и видишь, что два наших отличных голкипера выступают на высоком уровне в двух лучших клубах Европы".



"У меня хорошие отношения — и не только с Алиссоном, но также с Роберто Фирмино и Фабиньо. Когда у нас совпадают выходные, мы порой собираемся вместе, жарим барбекю".



"С нашей рутиной и количеством матчей собираться вместе сложно, но мы уже делали это несколько раз. Наше соперничество — только на поле", — цитирует Эдерсона Goal.