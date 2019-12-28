Гвардиола: "Если сдадимся, останемся без еврокубков"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может позволить себе бросить свою ситуацию в Премьер-Лиге самотек.

Накануне вечером "горожане" потерпел свое пятое поражение в этом сезон Премьер-Лиги, вдесятером уступив "Вулверхэмптону" со счетом 3:2.



Теперь действующий чемпион уступает лидирующему "Ливерпулю" уже 14 очков и вдобавок провел на один матч больше. Однако Гвардиола не готов пожертвовать Премьер-Лигой ради более успешного выступления в Лиге Чемпионов.



"Мы не можем поставить какое-либо соревнование в приоритет, потому что иначе нас не будет в еврокубках на будущий сезон".



"Мы не можем позволить себе сдаться, иначе не попадем в Европу. Прежде мы всегда реагировали на трудности, и мы привыкли претендовать за высшие места. Теперь нам нужно сражаться за это", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.