Гвардиола: "Если сдадимся, останемся без еврокубков"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может позволить себе бросить свою ситуацию в Премьер-Лиге самотек.
Накануне вечером "горожане" потерпел свое пятое поражение в этом сезон Премьер-Лиги, вдесятером уступив "Вулверхэмптону" со счетом 3:2.
Теперь действующий чемпион уступает лидирующему "Ливерпулю" уже 14 очков и вдобавок провел на один матч больше. Однако Гвардиола не готов пожертвовать Премьер-Лигой ради более успешного выступления в Лиге Чемпионов.
"Мы не можем поставить какое-либо соревнование в приоритет, потому что иначе нас не будет в еврокубках на будущий сезон".
"Мы не можем позволить себе сдаться, иначе не попадем в Европу. Прежде мы всегда реагировали на трудности, и мы привыкли претендовать за высшие места. Теперь нам нужно сражаться за это", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
28.12.2019 07:00
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Соберииись, сопля.
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Признает, что не сможет выиграть ЛЧ, ведь победитель 100% туда попадает.
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Осталось только биться за топ 4 с надеждой что хоть в ЛЧ на следующий год попадем.
Come on, City!!!
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