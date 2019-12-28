Семь вещей, что мы узнали в 19-м туре

Три из четырех команд в топ-4 проиграли, и только "Ливерпуль" продолжает свое шествие без поражений. Давайте разберемся, каким выдался первый после Рождества тур в Премьер-Лиге.





"Тоттенхэм" избежал новой неудачи



"Шпоры" всерьез рисковали проиграть второй подряд матч на своем поле, и на этот раз — куда более скромному сопернику. Пропустив в первом тайме от Адама Уэбстера, команда Жозе Моуриньо долгое время не могла даже пробить в створ ворот соперника. Но игра Лукаса Моуры, Харри Кейна, Деле Алли и выход на поле Кристиана Эриксена в итоге сделали разницу для хозяев, взявших три очка.



Выступление "Тоттенхэма" снова было далеко не идеальным, но лондонцы поддерживают тенденцию. Они продолжают обыгрывать всех соперников, заведомо уступающих им в классе, и именно этот фактор положительно выделяет "шпор" на фоне "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Поражения в играх с этими командами объяснимы: у "Тоттенхэма" по-прежнему нестабильная оборона, а главное — "голый" центр поля. Кадров там не хватает, а сам Моуриньо продолжает играть не по своим правилам, а в угоду ожиданиям атакующего футбола.



"Челси" снова уступает аутсайдеру



Победа на поле "Тоттенхэма" несколько дней назад позволила "Челси" сохранить место в четверке. Она также облагородила очень слабую серию "синих" в чемпионате, где они в последний месяц раздают очки всем нуждающимся. Три из пяти поражений "Челси" в этот период случились на собственном поле — и ни в одном из этих матчей "атакующая" команда Лэмпарда не забивала.



Другая общая черта неудач: "Челси" проигрывает аутсайдерам, либо командам, переживающим сложный период. "Вест Хэм", "Борнмут" и теперь "Саутгемптон" взяли в Западном Лондоне по три очка, нейтрализуя соперника и играя на контратаках. Победа "святых" была особенно впечатляющей. Во-первых, они забила дважды. Во-вторых, они не использовали для этого своего лучшего бомбардира Данни Ингса, набравшего потрясающую форму. Ральф Хазенхюттль, оставив в запасе Ингса, проявил большую самоуверенность — и она себя оправдала. На фоне недавних домашних игр "Челси" все гости "Стэмфорд Бридж" будут ощущать дополнительную уверенность в своих силах.



"Манчестер Юнайтед" берет реванш у "Ньюкасла"



Расстояние от "Челси" в этом туре сократил и "Манчестер Юнайтед". После выездного поражения от "Уотфорда" команда Оле Гуннара Сульшера одержала одну из самых убедительных побед в сезоне в противостоянии с "Ньюкаслом". Соперник здорово начал поединок и вышел вперед, но "красные дьяволы" сумели наказать подопечных Стива Брюса за ошибки в обороне и взять реванш за осеннее поражение.



Это было нетипичное выступление для "Ньюкасла". Команда, добивающаяся отличных результатов за счет качества обороны, допустила слишком много индивидуальных ошибок возле своей штрафной. Начало положил голкипер Мартин Дубравка, а его партнеры поддержали инициативу словака. Хорошая новость в том, что "сороки" умеют реагировать на подобные провалы — так, после предыдущего разгрома (в игре с "Лестером") подопечные Брюса как раз таки взяли верх над "Юнайтед". Чего ожидать от манкунианцев в следующей игре, никто наверняка не знает.



Анчелотти начал с победы



Данкан Фергюсон провел у руля "Эвертона" всего три матча в чемпионате, но сумел подготовить почву для старта нового тренера. По крайней мере, эмоционально "Эвертон" преобразился, а Доминик Кальверт-Левин стал снова ощущать себя нападающим. Эти тенденции были поддержаны и в первой игре Карло Анчелотти.



"Ириски" ни разу не проиграли с Фергюсоном и взяли три очка в первой игре нового менеджера. "Бернли" приехал на "Гудисон Парк" после двух подряд побед, но это значило мало — команда Шона Дайча играет в этом сезоне противоположными сериями. "Бордовые" долго сдерживали соперника, но одна ошибка на своей половине поля, и за 10 минут до конца встречи "ириски" вырвали три очка. Анчелотти обещает изменения в составе на игру с "Ньюкаслом", но увиденная самоотдача футболистов его должна вдохновлять. Неудивительно, что Карло захотел видеть Биг Данка в своем тренерском штабе.



Артета с победы не начал



Неделю назад Микель Артета и Карло Анчелотти наблюдали за игрой своих новых команд с трибуны, и оба дебютировал у бровки на Boxing Day. Артета начал с выездной встречи: "Арсенал" отправился в гости к "Борнмуту", выигравшему два из последних 12 матчей.



Другое дело, что эти победы случились в матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Сейчас команде Эдди Хау точно проще играть с сильными соперниками, забирающими инициативу в свои руки. Матч с "Арсеналом" это тоже подтвердил. Второй гол Дэна Гослинга в трех матчах подарил "Борнмуту" надежду на победу в первом тайме. Но "Арсенал" вырвал ничью, проявив характер, который очень порадовал Артету. Начинающий тренер остается загадкой, но в начале пути он старается обращать внимание на положительные вещи. А в воскресенье у испанца будет шанс одержать первую большую победу в домашней игре с "Челси". Проблема в том, что, при всех неудачах оппонента, сам "Арсенал" не побеждал дома больше двух месяцев.



"Лестер" не стал соперником для "Ливерпуля"



Борьбы за чемпионский титул не будет. "Лестер" всегда выглядел андердогом, но результаты в этот праздничный период лишили "лис" даже минимальных надежд на повторение триумфа 2016 года. "Ливерпуль" оборотов не сбавил, сама команда Брендана Роджерса не смогла дома победить "Норвич", а затем безоговорочно уступила в противостояниях с "Манчестер Сити" и самим "Ливерпулем".



Возможно, в "Лестере" надеялись, что "Ливерпуль" эти обороты хоть немного сбавит — иначе как объяснить такую слабую игру хозяев? Но команда Юргена Клоппа, только вернувшись из Катара, выдала один из лучших матчей в сезоне. Счет 0:1 держался долгое время, но Роджерсу не стоит преувеличивать шансы своей команды в такой встрече. До ударов в створ в ворот соперника дело так и не дошло. А "Ливерпуль" на финальном отрезке встречи забил еще трижды и довел дело до разгрома. "Лестер" сам повысил ожидания, потому оправдываться на фоне такого унизительного результата не стоит. Команда Брендана Роджерса сыграла ниже собственных стандартов — и это снова случилось в игре с конкурентом.



"Манчестер Сити" не может остановить Траоре



Чемпионы Англии упустили возможность подняться на вторую строчку. Были форс-мажорные обстоятельства: удаление Эдерсона на 12-й минуте вынудило "Манчестер Сити" играть с "Вулверхэмптоном" в меньшинстве почти весь матч. Долгое время "горожане" с задачей справлялись. Они заработали пенальти, Стерлинг его дважды не реализовал, но все же добил мяч в ворота. На своей половине поля "Сити" не давал сопернику создавать больших моментов, а сразу после перерыва добавил второй мяч.



И все же "Сити" во второй раз в сезоне проиграл "Вулверхэмптону". Адама Траоре забил в Манчестере дважды, и он снова стал героем поединка этих команд. Гости оборонялись большим числом игроков, но ничего не смогли поделать с Траоре. Вингер "волков" дальним ударом отыграл один мяч, а под занавес почти силовым приемом обокрал в штрафной Менди и выложил голевую передачу на Хименеса. Победу "волкам" принес Мэтт Дохерти — это тоже был классный удар, но вклад Траоре в победу остался определяющим. Да, "Сити" играл в меньшинстве, но команда Пепа все равно могла сдержать соперника, если бы знала, как совладать с Адамой, проводящим свой лучший сезон в Премьер-Лиге.



Что касается самого "Вулверхэмптона", тот этот результат поднял подопечных Нуну на пятую позицию. И сейчас они выглядят полноценным претендентом на место в зоне Лиги Чемпионов.



Иван Громиков специально для FAPL.ru