"Волки" снова покусали "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги проиграл "Вулверхэмптону", вдесятером пропустив три гола подряд — 3:2.
Стартовый состав "волков" не изменился относительно выезда к "Ливерпулю" менее чем 48 часов назад.
Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился парой перестановок, выпустив Родри и Серхио Агуэро вместо Илкая Гюндогана и Габриэля Жезуса.
Первое достойное внимания событие в матче случилось на 11-й минуте, когда оборона "Сити" прозевала прорыв Диогу Жоты. Эдерсон покинул свою штрафную и был вынужден фолить на сопернике, который уже перебросил через него мяч и выходил бы на пустые ворота. Рефери Мартин Аткинсон показал голкиперу гостей красную карточку, и Гвардиола был вынужден срочно выпустить Клаудио Браво вместо Агуэро.
На 21-й минуте Аткинсон вновь вмешался в игру — вернее, сперва не вмешался, не поверив в падение Рияда Махреза в штрафной. Однако система VAR помогла рефери установить, что Леандер Дендонкер все же наступил на стопу алжирского вингера "горожан". Был назначен пенальти, и Руй Патрисиу отразил удар Рахима Стерлинга. Впрочем, Аткинсон решил, что 11-метровый нужно перебить — Патрисиу снова выиграл дуэль у Стерлинга, но сам же Рахим поспел на добивание — 0:1.
В остатке тайма "Сити" пришлось выдерживать давление соперника, возмущенного такой несправедливостью. Гости перестали атаковать и порой играли просто на отбой.
Второй тайм начался неожиданно. Кевин Де Брюйне роскошным пасом за спину защитнику отправил в прорыв Рахима Стерлинга, который вышел один на один и подсек мяч перед Патрисиу — 0:2.
"Волки" возмутились еще больше, до предела увеличив обороты, и на 55-й минуте Адама Траоре вернул хозяев в игру дальним ударом с касанием штанги — 1:2.
"Вулверхэмптон" понял, что эту игру еще можно спасти, но атаковал уже не так бесшабашно, опасаясь пропустить третий гол и окончательно похоронить свои надежды избежать поражения.
И все-таки хозяева дожали чемпиона. На 82-й минуте Траоре обокрал Бенжамена Менди на краю штрафной, после чего прострелил во вратарскую, где свою ногу подставил Рауль Хименес — 2:2.
Впрочем, это был еще не конец. "Волки" были гораздо активнее и свежее в концовке матча, и за минуту до истечения основного времени Мэтт Доэрти ускользнул от Николаса Отаменди и с линии штрафной пробил беспомощного Браво — 3:2.
На исходе компенсированного времени Стерлинг мог спасти "горожан", однако его удар со штрафного пришелся в перекладину.
Обе команды — плюс Мартин Аткинсон — подарили первоклассный спектакль для нейтрального зрителя, однако для Гвардиолы это был по-настоящему валидольный матч, который вдобавок закончился разочарованием.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
28.12.2019 00:45
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осталось грохнуть лфк и 4 место у волков, ну что за топари.
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Волки красава, Обыграли Сити, а заодно обоссали еще и Щелсей и Муму как дешевых прошмагдовок. На изи собрали говнарей и устроили им золотой дождь
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Шейхи явно занесли в судейскую рождественский подарок от имени ФК " Голубая лагуна", но "Волки" показали характер...
Благо для зеропуков, что мистер Блох ранее наротировал для ФК "Глубокий рот" отрыв в 10+ очков... Пора задумываться, что скоро придётся переименовать зеропуков в ванпуков!
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ебать Ливерпуль машина. чемпик к Новому Году оформили и могут на изи ещё ЛЧ отхватить.
Пепу осталось только за ЛЧ побороться, иначе сезон провален.
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Короли!! Волки заслужили. Поздравляю
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Адекватные болелы Сити - не расстраивайтесь. Внутренние кубки по-прежнему ваши, может даже за ЛЧ зацепитесь в этом году.
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Молодцы волки, неожиданный результат, учитывая что летели 0-2, но яички у них всегда были в отличии от сити, а характер всегда многое решал
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Как бы там не было,но не надо было уж так закрываться сити,но по видимому нынешние оборонцы голубых не те.А Вулвз,надо ехать нафиг играть в чемп Португалии,их болелы спёрли даже чант красных в честь Фирмино,плагиатчики.
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Россиянин расстрелял соседей из-за громкой музыки
Житель Краснодарского края расстрелял соседа и его сына из-за того, что они громко слушали музыку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.
В суд Анапского района направили уголовное дело в отношении 54-летнего россиянина, которого обвиняют в убийстве двух человек. Вечером в селе Супсех в Анапском районе 3 февраля 2019 года соседи подозреваемого слишком громко слушали музыку. Подозреваемый решил сделать замечание, бросая камни в их двор, и 60-летний мужчина и его 30-летний сын вышли к соседу для разговора. Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина сначала выстрелил в голову старшего оппонента. Когда его сын попытался отобрать оружие, стрелок убил и его.
О происшествии стрелок сообщил в правоохранительные органы и вызвал скорую помощь. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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ВНИМАНИЕ, пользователи!
Объявлен розыск пенсов фупли. Последний раз видели после доминации по всей ширине поля. Особые приметы - откликаются на клич ЩЕЛЬСЕ ЩЕЛЬСЕ ЩЕЛЬСЕЙ.
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Сук, леол.) И так играем без обороны, а тут еще красная карточка. Хотя должны были тащить, но Менди все заруинил. Выпороть и в кандалы, неделю не давать хавать. Как-то так.))
P.S. Адекватных болел Лестера с чемпиком!
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Удачи Ливерпулю в АПЛ!
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24.09.2018 11:19 #
mikkiynwa
Колбасники, где будем праздновать чемпионство?
Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.
Все слились.
Источник: http://fapl.ru/posts/65450/?c=1#c6725647
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Нет ребята реально болели Сити ведуть себя очень адекватно но жывотные чем болели Челси я ещё не видел
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Клер неудачник. Чел только начал топить за Сити, пришёл Клопп и вернул престиж Ливерпулю. Назад пути нет, голубчик
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Бля, стоило загнать двух главных долбаебов фапла райла и безвиза под шконку, как фапел очистился.
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В следующем туре первая победа Артеты, первое поражение Ливерпуля и пенсы опять главные канистры фапла.
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у шити еще Шеффилд следующим, ну всё, можно шарлатана и на костер
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Там где Пеп, турнир так или иначе, становится чемпионатом одной команды.
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