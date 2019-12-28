"Волки" снова покусали "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги проиграл "Вулверхэмптону", вдесятером пропустив три гола подряд — 3:2.

Стартовый состав "волков" не изменился относительно выезда к "Ливерпулю" менее чем 48 часов назад.



Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился парой перестановок, выпустив Родри и Серхио Агуэро вместо Илкая Гюндогана и Габриэля Жезуса.



Первое достойное внимания событие в матче случилось на 11-й минуте, когда оборона "Сити" прозевала прорыв Диогу Жоты. Эдерсон покинул свою штрафную и был вынужден фолить на сопернике, который уже перебросил через него мяч и выходил бы на пустые ворота. Рефери Мартин Аткинсон показал голкиперу гостей красную карточку, и Гвардиола был вынужден срочно выпустить Клаудио Браво вместо Агуэро.



На 21-й минуте Аткинсон вновь вмешался в игру — вернее, сперва не вмешался, не поверив в падение Рияда Махреза в штрафной. Однако система VAR помогла рефери установить, что Леандер Дендонкер все же наступил на стопу алжирского вингера "горожан". Был назначен пенальти, и Руй Патрисиу отразил удар Рахима Стерлинга. Впрочем, Аткинсон решил, что 11-метровый нужно перебить — Патрисиу снова выиграл дуэль у Стерлинга, но сам же Рахим поспел на добивание — 0:1.



В остатке тайма "Сити" пришлось выдерживать давление соперника, возмущенного такой несправедливостью. Гости перестали атаковать и порой играли просто на отбой.



Второй тайм начался неожиданно. Кевин Де Брюйне роскошным пасом за спину защитнику отправил в прорыв Рахима Стерлинга, который вышел один на один и подсек мяч перед Патрисиу — 0:2.



"Волки" возмутились еще больше, до предела увеличив обороты, и на 55-й минуте Адама Траоре вернул хозяев в игру дальним ударом с касанием штанги — 1:2.



"Вулверхэмптон" понял, что эту игру еще можно спасти, но атаковал уже не так бесшабашно, опасаясь пропустить третий гол и окончательно похоронить свои надежды избежать поражения.



И все-таки хозяева дожали чемпиона. На 82-й минуте Траоре обокрал Бенжамена Менди на краю штрафной, после чего прострелил во вратарскую, где свою ногу подставил Рауль Хименес — 2:2.



Впрочем, это был еще не конец. "Волки" были гораздо активнее и свежее в концовке матча, и за минуту до истечения основного времени Мэтт Доэрти ускользнул от Николаса Отаменди и с линии штрафной пробил беспомощного Браво — 3:2.



На исходе компенсированного времени Стерлинг мог спасти "горожан", однако его удар со штрафного пришелся в перекладину.



Обе команды — плюс Мартин Аткинсон — подарили первоклассный спектакль для нейтрального зрителя, однако для Гвардиолы это был по-настоящему валидольный матч, который вдобавок закончился разочарованием.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче