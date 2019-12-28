Клоппа не волнует, сколько забивает Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не сомневался в Роберто Фирмино, даже в периоды, когда бразильский нападающий не забивал.

После своего перехода из "Хоффенхайма" в 2015 году Фирмино забил относительно скромное как для центрального нападающего количество голов за "красных" — 68 в 220 матчах.



Однако Роберто значит для Клоппа гораздо больше, чем просто наконечник атак, и бразилец это определенно чувствует, отправившись обниматься со своим тренером после финального свистка в матче против "Лестера" на Boxing Day.



"Бобби забил четыре гола в трех последних матчах. До этого ему не удавалось отличиться какое-то время, и журналисты продолжали говорить мне об этом. Но когда я думаю о Бобби, я думаю не о том, сколько он забил, а о том, насколько он важен для нас".



"Мы поговорили с ним об этом впервые за то время, что я его знаю. Он выглядел немного обеспокоенным, но я сказал ему, что цифры меня не волнуют. Он является связующим элементом в нашей игре, и он так важен для нас. Он не только тот, кто способен играть на этой позиции за нас, но и тот, кто делает это очень особенным образом".



"Поэтому он подошел ко мне, когда забил, но ему не нужно делать это при каждом голе. Возможно, он подумал, что я был достаточно терпелив, позволяя ему оставаться на поле в этих матчах, поэтому он хотел сказать "спасибо", — цитирует Клоппа Goal.