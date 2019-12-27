Педро: "Брошу все, если позвонит "Барса"

Вингер Педро заявил, что он без колебаний бросит "Челси", если его позовут назад в "Барселону".

В этом сезоне 32-летний испанец сыграл только 10 матчей за команду Фрэнка Лэмпарда во всех соревнованиях, включая четыре появления с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



С учетом своей ситуации и истекающего в конце сезона контракта, Педро задумывается об отъезде со "Стэмфорд Бридж" уже в январе. И приоритетом для вингера является возвращение в родной клуб.



Если "Барса" позвонит мне, я брошу все".



"В предсезонный период, когда мы играли против "Барсы", я увидел возможность вернуться и поговорил об этом с тренером, но дверь быстро закрылась".



"В данный момент я не знаю, что произойдет со мной. Я знаю лишь то, что связан контрактом с "Челси" до конца сезона", — сообщил Педро L'Esportiu.