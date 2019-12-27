Педро: "Брошу все, если позвонит "Барса"
Вингер Педро заявил, что он без колебаний бросит "Челси", если его позовут назад в "Барселону".
В этом сезоне 32-летний испанец сыграл только 10 матчей за команду Фрэнка Лэмпарда во всех соревнованиях, включая четыре появления с первых минут в рамках Премьер-Лиги.
С учетом своей ситуации и истекающего в конце сезона контракта, Педро задумывается об отъезде со "Стэмфорд Бридж" уже в январе. И приоритетом для вингера является возвращение в родной клуб.
Если "Барса" позвонит мне, я брошу все".
"В предсезонный период, когда мы играли против "Барсы", я увидел возможность вернуться и поговорил об этом с тренером, но дверь быстро закрылась".
"В данный момент я не знаю, что произойдет со мной. Я знаю лишь то, что связан контрактом с "Челси" до конца сезона", — сообщил Педро L'Esportiu.
27.12.2019 23:00
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"Я уже говорил, что хотел бы вернуться в "Барселону". Сейчас мне сложно рассуждать об этом, потому что у меня прекратились отношения с клубом, но, когда там был Эрнесто Вальверде, я чувствовал, что еще могу вернуться, сейчас немного ситуация изменилась, но мое желание остается в силе. Кроме этого, у меня контракт, и я не хочу никуда переходить до его истечения", - заявил Педро Radio Marca.
Ну, вы и дальше мутите воду и коверкайте слова...одна параша этот Fapl
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ага, как и любой другой игрок середняка. только вот нахер ты там никому не нужен, ибо ты дно.
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Шутка про пенсов
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