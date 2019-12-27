Сульшер объяснил, почему у МЮ есть преимущество в период Рождества
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему его команда имеет преимущество относительно остальных в насыщенный рождественский период.
Как и ряд других команд, свои заключительные два матча в 2019 году "красные дьяволы" играют с разницей в 48 часов.
Сульшер по-прежнему не считает это нормальным, но видит у "Юнайтед" преимущество в силу двух факторов.
"Вы привыкли чтить традиции в этой стране, поэтому я не представляю себе, что это изменится, хотя следовало бы".
"Из числа команд, которые играют в субботу, мы, наверное, в лучшем положении. Во-первых, мы поняли, что игра с "Ньюкаслом" окончена уже после 45 минут. Во-вторых, мы молоды, поэтому у нас отличные шансы сыграть в свой лучший футбол против "Бернли". Когда вам 23 года, а именно таким был наш средний возраст против "Ньюкасла", восстановление дается проще, чем "Бернли".
"Однако играть два матча за три дня — это все равно несправедливо, особенно с учетом того, что мы совсем недавно сыграли против "Уотфорда", — сообщил Сульшер Amazon Prime.
27.12.2019 22:00
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В следующем сезоне тебя уволят Ссульшер ипаный.
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