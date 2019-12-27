Артета доволен настроем Озила

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что полузащитнику Месуту Озилу удалось произвести на него большое впечатление за первые дни совместной работы.

Озил весьма разочаровывающим образом проводит этот сезон, не имея твердого места в основе "канониров". Игра Месута никак не соответствует его зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю.



Однако смена главного тренера в "Арсенале" заставила 31-летнего немца взбодриться. Озил активизировался на тренировках и показал хорошую игру, как считает Артета, в матче против "Борнмута" (1:1) на Boxing Day.



"Если честно, он демонстрирует невероятный настрой на тренировках с момента, как я вошел в здание. Я сказал, что каждый начнет с чистого листа, и это справедливо по отношению к нему".



"Когда мы готовились к матчу и изучали соперника, думая, как мы можем навредить им, мы рассматривали Месута как ключевой элемент. И мы готовились к матчу соответствующим образом".



"Он оправдал наше доверие, он делал то, что и требовалось, и мы могли два или три раза отправить мяч в сетку благодаря ему", — цитирует Артету Sky Sports.