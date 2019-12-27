Судьба Пеллегрини прояснится в ближайшие пять дней

Мануэль Пеллегрини Ближайшие пять дней будут определяющими для дальнейшей судьбы главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини.

На Boxing Day "молотобойцы" потерпели свое девятое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.

Таким образом, подопечные Пеллегрини проиграли три из четырех последних матчей и сейчас находятся в одной строчке и одном очке от зоны вылета.

До 1 января "Вест Хэму" предстоит сыграть с "Лестером" и "Борнмутом", и эти матчи, утверждает The Guardian, предопределят, продолжит ли Мануэль свою работу.

В случае двух поражений в этих матчах Пеллегрини почти гарантированно будет уволен, а "Вест Хэм" позовет Дэвида Мойеса спасать клуб от вылета.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2019 20:00

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  1. imf-tau 27.12.2019 20:09 # imf-tau
    Бабка аут! Лососнет в обоих матчах. Но переспектива Мойши ин пугает откровенно не меньше, Мойша может уже совсем поиздержался как спец.

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