Судьба Пеллегрини прояснится в ближайшие пять дней

Ближайшие пять дней будут определяющими для дальнейшей судьбы главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини.

На Boxing Day "молотобойцы" потерпели свое девятое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.



Таким образом, подопечные Пеллегрини проиграли три из четырех последних матчей и сейчас находятся в одной строчке и одном очке от зоны вылета.



До 1 января "Вест Хэму" предстоит сыграть с "Лестером" и "Борнмутом", и эти матчи, утверждает The Guardian, предопределят, продолжит ли Мануэль свою работу.



В случае двух поражений в этих матчах Пеллегрини почти гарантированно будет уволен, а "Вест Хэм" позовет Дэвида Мойеса спасать клуб от вылета.