Скоулз сравнил клубный Чемпионат Мира с соревнованием по бадминтону

Юрген Клопп Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил клубный Чемпионат Мира по своей важности с локальным соревнованием по бадминтону.

В прошлый уикенд "Ливерпуль" одолел в финале клубного Чемпионата Мира "Фламенго" и впервые в своей истории завоевал трофей, который также брал Скоулз с "Юнайтед" в 2008 году.

Опираясь на собственный опыт, Пол не воспринимает разыгранный в Катаре трофей как нечто серьезное. По словам Скоулза, этот кубок затерялся среди его прочих наград.

"Ну, тебе хочется однажды завоевать данный трофей, но это не так, что мы когда-либо отчаянно жаждали его выиграть".

"Даже сейчас, когда тебя спрашивают о выигранных трофеях, мы не упоминаем клубный Чемпионат Мира. Я не упоминаю. Я не шучу — я серьезно!"

"Но знаете, как и любая другая вещь, с годами ее важность может возрасти. Похоже, "Ливерпуль" получил от этого удовольствие, они праздновали эту победу и, наверное, будут называть ее в числе своих достижений — но когда играли мы, этот трофей не воспринимался всерьез".

"Ты можешь оглянуться назад и, полагаю, будешь весьма рад, но я не думаю, что ты как игрок ставишь перед собой цель выиграть клубный Чемпионат Мира".

"Что бы я предпочел выиграть: трофей клубного Чемпионата Мира или трофей со своим локальным клубом по бадминтону? Трофей по бадминтону!" — сообщил Скоулз BBC.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 27.12.2019 19:48 # scauzer11
    но только попасть туда можно выиграв ЛЧ, заебатый бадминтон))

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  2. only--liverpool 27.12.2019 19:45 # only--liverpool
    конечно про 6 ЛЧ ржавый умолчал...

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  3. iskander8sg 27.12.2019 19:35 # iskander8sg
    Как был моральным уродом и клоуном, таким и остался.

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  4. stalker2005 27.12.2019 19:31 # stalker2005
    Клоун рыжий,каким он был таким и остался!!!!!

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  5. manutd-20champ 27.12.2019 19:29 # manutd-20champ
    за него золотые лампасы нашивают и ливреи.
    короче нихера ты Пол не понимаешь в солёных огурцах.

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  6. firmino9 27.12.2019 19:22 # firmino9
    Пффф щас собираться на эту куйню

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  7. vyrentz 27.12.2019 19:13 # vyrentz
    Слова типичного погорельца, говорить о своей команде нечего, поэтому лишь остается попытаться принизить достижения оппонентов.

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  8. narcot 27.12.2019 19:10 # narcot
    адекватно. но напомню, что пинсы не выиграли в 2012 даже такой турнир)))))))))))))

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  9. van-der-slav 27.12.2019 19:08 # van-der-slav
    имя у трофея большое а вот само соревнование какое то дебильное. если б было чтото типа небольшого группового этапа там или просто как чемпик небольшой игрался то было бы норм, но понятное дело, и без того ужасно насыщенное расписание не позволяют устроить подобное, а жаль. хотелось бы чаще видеть как команды с разных континентов играют друг с другом

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  10. keane16 27.12.2019 19:08 # keane16
    Ща соберёт бичманскую скузню на изи

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  11. emily-lfc-2005 27.12.2019 19:07 # emily-lfc-2005
    ШЕСТЬ ЛЧ-это серьезно пол!ЛИВЕРПУЛЬ сейчас вернулся на свой трон и это навсегда.

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  12. smokekush 27.12.2019 19:05 # smokekush
    Ахах красиво рыжий принц провел по губам всем скузи)

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