Скоулз сравнил клубный Чемпионат Мира с соревнованием по бадминтону
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил клубный Чемпионат Мира по своей важности с локальным соревнованием по бадминтону.
В прошлый уикенд "Ливерпуль" одолел в финале клубного Чемпионата Мира "Фламенго" и впервые в своей истории завоевал трофей, который также брал Скоулз с "Юнайтед" в 2008 году.
Опираясь на собственный опыт, Пол не воспринимает разыгранный в Катаре трофей как нечто серьезное. По словам Скоулза, этот кубок затерялся среди его прочих наград.
"Ну, тебе хочется однажды завоевать данный трофей, но это не так, что мы когда-либо отчаянно жаждали его выиграть".
"Даже сейчас, когда тебя спрашивают о выигранных трофеях, мы не упоминаем клубный Чемпионат Мира. Я не упоминаю. Я не шучу — я серьезно!"
"Но знаете, как и любая другая вещь, с годами ее важность может возрасти. Похоже, "Ливерпуль" получил от этого удовольствие, они праздновали эту победу и, наверное, будут называть ее в числе своих достижений — но когда играли мы, этот трофей не воспринимался всерьез".
"Ты можешь оглянуться назад и, полагаю, будешь весьма рад, но я не думаю, что ты как игрок ставишь перед собой цель выиграть клубный Чемпионат Мира".
"Что бы я предпочел выиграть: трофей клубного Чемпионата Мира или трофей со своим локальным клубом по бадминтону? Трофей по бадминтону!" — сообщил Скоулз BBC.
27.12.2019 19:00
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Последние комментарии:
но только попасть туда можно выиграв ЛЧ, заебатый бадминтон))
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конечно про 6 ЛЧ ржавый умолчал...
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Как был моральным уродом и клоуном, таким и остался.
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Клоун рыжий,каким он был таким и остался!!!!!
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за него золотые лампасы нашивают и ливреи.
короче нихера ты Пол не понимаешь в солёных огурцах.
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Пффф щас собираться на эту куйню
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Слова типичного погорельца, говорить о своей команде нечего, поэтому лишь остается попытаться принизить достижения оппонентов.
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адекватно. но напомню, что пинсы не выиграли в 2012 даже такой турнир)))))))))))))
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имя у трофея большое а вот само соревнование какое то дебильное. если б было чтото типа небольшого группового этапа там или просто как чемпик небольшой игрался то было бы норм, но понятное дело, и без того ужасно насыщенное расписание не позволяют устроить подобное, а жаль. хотелось бы чаще видеть как команды с разных континентов играют друг с другом
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Ща соберёт бичманскую скузню на изи
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ШЕСТЬ ЛЧ-это серьезно пол!ЛИВЕРПУЛЬ сейчас вернулся на свой трон и это навсегда.
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Ахах красиво рыжий принц провел по губам всем скузи)
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