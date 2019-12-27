Скоулз сравнил клубный Чемпионат Мира с соревнованием по бадминтону

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сравнил клубный Чемпионат Мира по своей важности с локальным соревнованием по бадминтону.

В прошлый уикенд "Ливерпуль" одолел в финале клубного Чемпионата Мира "Фламенго" и впервые в своей истории завоевал трофей, который также брал Скоулз с "Юнайтед" в 2008 году.



Опираясь на собственный опыт, Пол не воспринимает разыгранный в Катаре трофей как нечто серьезное. По словам Скоулза, этот кубок затерялся среди его прочих наград.



"Ну, тебе хочется однажды завоевать данный трофей, но это не так, что мы когда-либо отчаянно жаждали его выиграть".



"Даже сейчас, когда тебя спрашивают о выигранных трофеях, мы не упоминаем клубный Чемпионат Мира. Я не упоминаю. Я не шучу — я серьезно!"



"Но знаете, как и любая другая вещь, с годами ее важность может возрасти. Похоже, "Ливерпуль" получил от этого удовольствие, они праздновали эту победу и, наверное, будут называть ее в числе своих достижений — но когда играли мы, этот трофей не воспринимался всерьез".



"Ты можешь оглянуться назад и, полагаю, будешь весьма рад, но я не думаю, что ты как игрок ставишь перед собой цель выиграть клубный Чемпионат Мира".



"Что бы я предпочел выиграть: трофей клубного Чемпионата Мира или трофей со своим локальным клубом по бадминтону? Трофей по бадминтону!" — сообщил Скоулз BBC.