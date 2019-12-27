Анчелотти не планирует покупать нападающего в январе

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что не будет просить свой клуб о покупке нападающего в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, "ирискам" удалось заманить Анчелотти на "Гудисон Парк" не только роскошным контрактом, но и гарантиями насчет внушительного трансферного бюджета.



Усиление позиции нападающего напрашивается само собой, потому что Ришарлисон и Доминик Калверт-Левин забили по шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, а Мойзе Кин, Дженк Тосун и Умар Ниассе на троих отличились только раз. Однако Анчелотти не считает это проблемой и не видит необходимости брать еще одного форварда.



"Нет. Мы не поднимали эту тему, но я уверен, что не буду просить клуб о покупке нападающего в январе, потому что впереди у нас очень хорошие игроки".



"Думаю, до 5 января мы должны быть сосредоточены на этих четырех ближайших матчах, а затем мы сможем обсудить, нуждаемся мы в чем-нибудь или нет", — цитирует Анчелотти Sky Sports.