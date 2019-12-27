Клопп: "Еще ничего не решено"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался признать, что судьба титула Премьер-Лиги уже предрешена.

Разгромив накануне "Лестер" со счетом 0:4, "красные" увеличили свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков и вдобавок имеют матч в запасе.



Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в Премьер-Лиге еще 3 января, однако Клопп предупреждает, что впереди у его команды еще немало сложных матчей.



"Единственное, что изменилось, — это количество. Было 10 очков, теперь стало 13. Но мы не чувствуем этого, не думаем об этом и не упоминаем это перед матчами, потому что это просто не интересно".



"Мы знаем историю — прежде в истории британского футбола еще не было команд, которые бы упускали лидерство с таким отрывом или более. Но мне кажется, это звучит негативно для нас, так зачем нам думать об этом?"



"Мы просто сосредоточены на следующих матчах. Нам играть с "Вулверхэмптоном", "Шеффилд Юнайтед", "Эвертоном", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" в пяти следующих матчах, так что похоже, еще ничего не решено. Количество очков абсолютно не имеет значения", — цитирует Клопа The Telegraph.