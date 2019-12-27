Клопп: "Еще ничего не решено"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался признать, что судьба титула Премьер-Лиги уже предрешена.

Разгромив накануне "Лестер" со счетом 0:4, "красные" увеличили свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 13 очков и вдобавок имеют матч в запасе.

Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в Премьер-Лиге еще 3 января, однако Клопп предупреждает, что впереди у его команды еще немало сложных матчей.

"Единственное, что изменилось, — это количество. Было 10 очков, теперь стало 13. Но мы не чувствуем этого, не думаем об этом и не упоминаем это перед матчами, потому что это просто не интересно".

"Мы знаем историю — прежде в истории британского футбола еще не было команд, которые бы упускали лидерство с таким отрывом или более. Но мне кажется, это звучит негативно для нас, так зачем нам думать об этом?"

"Мы просто сосредоточены на следующих матчах. Нам играть с "Вулверхэмптоном", "Шеффилд Юнайтед", "Эвертоном", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" в пяти следующих матчах, так что похоже, еще ничего не решено. Количество очков абсолютно не имеет значения", — цитирует Клопа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 27.12.2019 18:05 # chelsea88
    Да чемпики вы уже xyль.
    Можно только поздравить, искренне, без злобы,без троллинга.

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  2. jabajaba 27.12.2019 17:27 # jabajaba
    тупой колбасник

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  3. lomka 27.12.2019 17:19 # lomka
    В каждом матче Ливерпуля есть новый герой, в том и прикол что нет явных лидеров, и в каждом следующем матче кто-то да выстреливает. Это и есть команда. Они не зависят от одного или пары игроков.

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  4. pistolero-lfc 27.12.2019 17:03 # pistolero-lfc
    Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в Премьер-Лиге еще 3 января

    ... и тут у меня челюсть упала. Клопп-мегатоп!

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