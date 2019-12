Прогнозы на матч "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити"

Закрывать программу 19-го тура, основная масса матчей в котором прошла на Boxing Day, будет встреча "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити" на "Молинью". Традиционные прогнозы английских экспертов на эту игру — в материале FAPL.ru.





ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ

Пятница, 27 декабря, 22:45



"Вулверхэмптон" в первом круге сотворил настоящую сенсацию, обыграв "Манчемтер Сити" на его поле 0:2 и прервав целый ворох серий "горожан" — к примеру, они впервые за долгое время не смогли забить дома. "Волки" — неудобный противник для "горожан", так как умеют играть без мяча и ставить надежные заслоны в центре поля, а кроме того, весьма опасны на контратаках. В той игре первого круга "Сити" выглядел совсем уж неприглядно в обороне, и "волки" могли разгромить команду Гвардиолы. С тех пор кадровый кризис в обороне у "горожан" никуда не делся, но какие-то выводы после той игры Пеп, наверное, сделал.



Ключевая статистика от Who Scored



- в девяти последних матчах "Сити" в чемпионате проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "горожане" забивали как минимум дважды в 16 из 19 последних матчей в Премьер-Лиге;

- в пяти из шести последних встречах этих командам проходил тотал меньше 2.5 голов;

- "Вулверхэмптон" проиграл всего один из 13 последних матчей чемпионата;

- в трех последних матчах "волков" в Премьер-Лиге был зафиксирован тотал больше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 7.0 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Чемпионы будут настроены отомстить за поражение 0:2 в первом круге на "Этихад". "Сити" одержал свою 250-ю победу в чемпионате за это десятилетие, обыграв "Лестер" на выходных, и стал всего лишь вторым клубом после "Манчестер Юнайтед", который достиг этой отметки в 2000-х годах. В субботу "Сити" показал себя с лучшей стороны, и я ожидаю, что чемпионы превзойдут соперника в игре, которая обещает быть открытой. "Волки" также постараются продемонстрировать те качества, которые помогли им победить на "Кэрроу Роуд" на выходных.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Манчестер Сити" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



Полугодовой отчет у "Вулверхэмптона" получился ярким. Сейчас они могут задать себе вопрос: "Что мы можем делать лучше?". Их победа над "Сити" на "Этихад" стала одним из лучших результатов команды в первой половине сезона, и на прошлой неделе они показали "Норвичу", что у них есть решимость в матчах, которые изначально складываются не лучшим образом. Я уверен, что "волки" снова попытаются использовать темп Адамы Траоре, который дважды забил в ворота "Сити", но я не представляю себе повторение того результата.



Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru