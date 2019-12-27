Анри: "Ливерпуль" способен пройти весь сезон без поражений"

Ливерпуль Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что "Ливерпулю" по силам пройти весь сезон Премьер-Лиги без единого поражения.

Как известно, "красные" выиграли 17 из 18 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, оставшийся завершив вничью. После победы 0:4 над "Лестером" накануне вечером "Ливерпуль" нарастил свой отрыв во главе таблицы до 13 очков и вдобавок имеет поединок в запасе.

В интервью для Amazon Prime, еще перед матчем на "Кинг Пауэр", Анри выразил уверенность, что с такими результатами и такой стабильностью команде Юргена Клоппа по силам повторить достижение "Непобедимых" "Арсенала" в сезоне 2003/04.

"На мой взгляд, этим матчем они могут сделать заявление. Если они выиграют его, вопрос будет лишь в том, когда они станут чемпионами, а не станут ли вообще".

"Думаю, они станут чемпионами. И я собираюсь зайти дальше, сказав, что они способны пройти весь сезон без поражений. Думаю, они выиграют лигу, и интересно лишь то, кто сможет победить их первым", — сообщил Анри.


Метки Анри, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2019 15:00

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  1. liverpool1892est 27.12.2019 16:04 # liverpool1892est
    28 ебаных лет...28 лет я жду эту ебаную победу в АПЛ!Да мне поебать,как они выиграют этот титул,с поражением или нет...Я не раслаблюся даже тогда, когда преимущества станет 30 очков.Эти ребята с Сити будут биться до конца...

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  2. abse 27.12.2019 15:59 # abse
    Одно полюбому да будет. Но главное не сколько поражений, а трофей, чтобы ливер его упустил что то нереальное должно произойти. Лучше уже Ливерпуль с клоппом, чем мс с гвардиолой! :)

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  3. masta 27.12.2019 15:42 # masta
    Лично для меня главное трофей взять. Хотя хорошо что сейчас так много внимания акцентируется на возможные шансы Ливерпуля пройти сезон без поражений. Это влияет на концентрацию команды в каждом матче, с давлением вроде научились справляться

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  4. pistolero-lfc 27.12.2019 15:30 # pistolero-lfc
    пффф, единственный кто может остановить - Сити. остальные пыль

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  5. vyrentz 27.12.2019 15:29 # vyrentz
    Лишь два возможных фейла: 4 апреля против МС и 9-ого мая с Челси

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  6. tigerpool 27.12.2019 15:13 # tigerpool
    Пздц будет обидно, если проиграем какому-то мю или эвертону. Если и проиграть, то только ситюганам, все таки сильный оппонент и проигрыш от него не будет таким уж обидным, чем от какого-то середняка.

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  7. lomka 27.12.2019 15:08 # lomka
    Неплохой парень этот ваш Анри.

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  8. cabio-fapello 27.12.2019 15:06 # cabio-fapello
    канчелотти выиграет и это будет единственная победа эвертона за сезон

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