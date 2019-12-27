Анри: "Ливерпуль" способен пройти весь сезон без поражений"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что "Ливерпулю" по силам пройти весь сезон Премьер-Лиги без единого поражения.
Как известно, "красные" выиграли 17 из 18 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, оставшийся завершив вничью. После победы 0:4 над "Лестером" накануне вечером "Ливерпуль" нарастил свой отрыв во главе таблицы до 13 очков и вдобавок имеет поединок в запасе.
В интервью для Amazon Prime, еще перед матчем на "Кинг Пауэр", Анри выразил уверенность, что с такими результатами и такой стабильностью команде Юргена Клоппа по силам повторить достижение "Непобедимых" "Арсенала" в сезоне 2003/04.
"На мой взгляд, этим матчем они могут сделать заявление. Если они выиграют его, вопрос будет лишь в том, когда они станут чемпионами, а не станут ли вообще".
"Думаю, они станут чемпионами. И я собираюсь зайти дальше, сказав, что они способны пройти весь сезон без поражений. Думаю, они выиграют лигу, и интересно лишь то, кто сможет победить их первым", — сообщил Анри.
27.12.2019 15:00
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28 ебаных лет...28 лет я жду эту ебаную победу в АПЛ!Да мне поебать,как они выиграют этот титул,с поражением или нет...Я не раслаблюся даже тогда, когда преимущества станет 30 очков.Эти ребята с Сити будут биться до конца...
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Одно полюбому да будет. Но главное не сколько поражений, а трофей, чтобы ливер его упустил что то нереальное должно произойти. Лучше уже Ливерпуль с клоппом, чем мс с гвардиолой! :)
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Лично для меня главное трофей взять. Хотя хорошо что сейчас так много внимания акцентируется на возможные шансы Ливерпуля пройти сезон без поражений. Это влияет на концентрацию команды в каждом матче, с давлением вроде научились справляться
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пффф, единственный кто может остановить - Сити. остальные пыль
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Лишь два возможных фейла: 4 апреля против МС и 9-ого мая с Челси
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Пздц будет обидно, если проиграем какому-то мю или эвертону. Если и проиграть, то только ситюганам, все таки сильный оппонент и проигрыш от него не будет таким уж обидным, чем от какого-то середняка.
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Неплохой парень этот ваш Анри.
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канчелотти выиграет и это будет единственная победа эвертона за сезон
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