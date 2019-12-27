Анри: "Ливерпуль" способен пройти весь сезон без поражений"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает, что "Ливерпулю" по силам пройти весь сезон Премьер-Лиги без единого поражения.

Как известно, "красные" выиграли 17 из 18 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, оставшийся завершив вничью. После победы 0:4 над "Лестером" накануне вечером "Ливерпуль" нарастил свой отрыв во главе таблицы до 13 очков и вдобавок имеет поединок в запасе.



В интервью для Amazon Prime, еще перед матчем на "Кинг Пауэр", Анри выразил уверенность, что с такими результатами и такой стабильностью команде Юргена Клоппа по силам повторить достижение "Непобедимых" "Арсенала" в сезоне 2003/04.



"На мой взгляд, этим матчем они могут сделать заявление. Если они выиграют его, вопрос будет лишь в том, когда они станут чемпионами, а не станут ли вообще".



"Думаю, они станут чемпионами. И я собираюсь зайти дальше, сказав, что они способны пройти весь сезон без поражений. Думаю, они выиграют лигу, и интересно лишь то, кто сможет победить их первым", — сообщил Анри.