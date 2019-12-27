Сульшер считает стабильность ключом к попаданию МЮ в топ-4

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда комфортно финиширует в топ-4 Премьер-Лиги, если обретет стабильность.

Накануне "красные дьяволы" реабилитировались за поражение от "Уотфорда", одержав волевую победу против "Ньюкасла" со счетом 4:1.

Теперь "Юнайтед" находится всего в четырех очках от замыкающего первую четверку "Челси", и Сульшер считает стабильность ключом к попаданию своей команды в Лигу Чемпионов.

"Если мы будем стабильны, нам не придется сражаться за попадание в топ-4 до последнего тура — мы уже там будем".

"Я говорил, что в следующем сезоне мы будем конкурентоспособнее, потому что у нас молодая команда, но я по-прежнему многого ожидаю от этой команды в нынешнем году".

"Мы ясно показали, какого рода командой являемся. Конкуренты знают, на что мы способны, когда играем в свою лучшую игру".

"Мы должны сделать, чтобы против нас было сложно играть всем. Мы не можем играть, как "Манчестер Сити", но мы должны играть с большей резкостью, драйвом, энергией и бескорыстием в каждом матче", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. lomka 27.12.2019 14:41 # lomka
    Должны, надо, стоит, не можем. Во начесал, но ничего чеши чеши, пойдешь в компанию к лэмпарду и роджерсу.

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  2. pavlik-50rus 27.12.2019 14:31 # pavlik-50rus
    Играть как Манчестер Сити... Попробуй как Лестер для начала.

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  3. mancunia-planet 27.12.2019 14:06 # mancunia-planet
    Завтра Бернли, который будет ебошить без тормозов, и посмотрим как МЮ справится

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