Сульшер считает стабильность ключом к попаданию МЮ в топ-4
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда комфортно финиширует в топ-4 Премьер-Лиги, если обретет стабильность.
Накануне "красные дьяволы" реабилитировались за поражение от "Уотфорда", одержав волевую победу против "Ньюкасла" со счетом 4:1.
Теперь "Юнайтед" находится всего в четырех очках от замыкающего первую четверку "Челси", и Сульшер считает стабильность ключом к попаданию своей команды в Лигу Чемпионов.
"Если мы будем стабильны, нам не придется сражаться за попадание в топ-4 до последнего тура — мы уже там будем".
"Я говорил, что в следующем сезоне мы будем конкурентоспособнее, потому что у нас молодая команда, но я по-прежнему многого ожидаю от этой команды в нынешнем году".
"Мы ясно показали, какого рода командой являемся. Конкуренты знают, на что мы способны, когда играем в свою лучшую игру".
"Мы должны сделать, чтобы против нас было сложно играть всем. Мы не можем играть, как "Манчестер Сити", но мы должны играть с большей резкостью, драйвом, энергией и бескорыстием в каждом матче", — цитирует Сульшера Sky Sports.
27.12.2019 14:00
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Должны, надо, стоит, не можем. Во начесал, но ничего чеши чеши, пойдешь в компанию к лэмпарду и роджерсу.
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Играть как Манчестер Сити... Попробуй как Лестер для начала.
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Завтра Бернли, который будет ебошить без тормозов, и посмотрим как МЮ справится
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