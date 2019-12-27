Гвардиола не планирует покупать игрока на замену Давиду Сильве
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается покупать игрока на замену полузащитнику Давиду Сильве следующим летом.
Как известно, Сильва уже подтвердил, что сезон 2019/20 станет его последним за "горожан". 33-летний испанец пока не определился со следующим шагом и, по слухам, может уехать в МЛС, но из "Сити" точно уходит.
Тем не менее, Гвардиола чувствует, что у него достаточно других полузащитников, чтобы не выходить на трансферный рынок.
"Я не думаю, что мы будем что-нибудь делать с этой позицией. Я не думаю, что мы купим кого-нибудь. Возможно, я изменю свое мнение в следующие шесть месяцев, но пока у мня другие приоритеты, и я не думаю, что буду покупать игрока ему на замену, потому что у меня их достаточно".
"Бернарду Силва может сыграть там, Фил Фоден может сыграть там. Также у нас есть Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне, поэтому я не думаю, что мы будем что-нибудь делать с этой позицией. Таковы мои мысли сегодня, но давайте посмотрим в конце сезона", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
27.12.2019 13:00
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Дырявый!!!
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