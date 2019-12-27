Антонио устроил аварию в костюме снеговика

Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио устроил автомобильную аварию на Рождество, одетый в костюм снеговика.

Этот инцидент случился в пригороде Лондона в среду вечером. Антонио не справился с управлением своего роскошного автомобиля Lamborghini Huracan стоимостью 210 тысяч фунтов и протаранил забор частного дома.



"Когда ужин был почти готов, я услышала сильный удар, и весь дом пошатнулся. Там стояли два мусорных контейнера, и их содержимое было разбросано повсюду".



"Сперва я подумала, что это автобус — настолько громким был удар. Я посмотрела в окно и крикнула: "Мама!" Затем мы выбежали из дома, чтобы проверить, в порядке ли люди из автомобиля", — сообщила Киа Розина, которая в тот момент находилась в доме, The Athletic.



К счастью, Мичейл не пострадал и спустя менее чем 24 часа сыграл все 90 минут за "Вест Хэм" против "Кристал Пэлас". Правда, "молотобойцы" потерпели поражение в этом дерби со счетом 2:1.







