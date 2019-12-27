Гвардиола: "Агуэро сам решит свое будущее"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Серхио Агуэро сам решит, будет ли продлевать свой истекающий в 2021 году контракт.

В 355 матчах за "горожан" Агуэро забил 244 мяча, включая памятный гол в ворота КПР в 2012 году, когда клуб с "Этихад" впервые в своей истории выиграл Премьер-Лигу.



Сейчас 31-летний аргентинец вступает в заключительные 18 месяцев по своему контракту, и Гвардиола заранее понимает, насколько сложно "Сити" будет заменить Серхио.



"Я бы сказал, что это будет одной из сложнейших задач, потому что он незаменим. Мы обладаем невероятным нападающим в лице Габриэля (Жезуса), и, возможно, придет еще один, когда Серхио покинет нас, но он незаменим".



"Думаю, самый важный момент в истории этого клуба — это момент, когда Серхио забил тот гол против "Куинз Парк Рейнджерс" и принес клубу его первый титул Премьер-Лиги. Тот момент гораздо лучше четырех трофеев за один сезон, и именно об был тем парнем, который обеспечил это".



"Непросто найти парня с таким статусом, характером и достижениями, которых он добился, оставаясь скромным".



"Подпишет ли он новый контракт? Я не знаю. Он может остаться. Это зависит от его физического состояния и его желания, но я не разговаривал с ним и не знаю его намерений".



"Рано или поздно это случится, и он сам решит, когда. Уверен, клуб будет готов, чтобы попытаться найти парня на замену Серхио, но это, конечно, будет нелегко".



"Иногда решение приходится принимать мне, но в большинстве случаев это делает сам игрок. Игроки вроде Серхио сами решают, хотят они еще или с них хватит", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.