Роджерс и Клопп высказались об игре Александер-Арнольда

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс выразил свое восхищение правым защитником "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом.

Накануне вечером Александер-Арнольд сыграл ключевую роль в победе 0:4 над "лисами", поучаствовав во всех четырех голах своей команды. Трент дважды ассистировал Роберто Фирмино, отличился сам, а также выполнил тот прострел, после которого был назначен пенальти.



Игра 21-летнего англичанина, с которым Роджерс успел коротко поработать до своего увольнения из "Ливерпуля" четыре года назад, вызвала неподдельный восторг у Брендана.



"Когда я вижу его игру, мне кажется, он играет крайнего защитника как полузащитник. Спектр его передач феноменален, и в юности он, конечно, как раз был полузащитником".



"Его мастерство и накопленный при Юргене опыт абсолютно удивительны. Тренту практически нет равных в Англии на своей позиции, и он стабильно играет на высоком уровне", — цитирует Роджерса Liverpool Echo.



Об игре Александер-Арнольда высказался и наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.



"Есть ли в мире правый защитник лучше? Если честно, меня это не сильно волнует. Мы не ищем другого! Мы работаем за кулисами, чтобы создать ему альтернативу из молодых парней, вроде Неко Уильямса, который выглядит многообещающе".



"Трент провел действительно хороший матч, но не идеальный. Однако он сыграл очень хорошо, был убедителен и очень нам помог. Мы знаем, насколько важны его передачи для нас, в этом он абсолютно исключителен".



"Я не могу сравнивать его с другими правыми защитниками, потому что в основном я смотрю только матчи "Ливерпуля" и не вижу других", — сообщил Клопп.