Шмейхель: "Рефери решил сделать себя героем"
Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель раскритиковал рефери Майкла Оливера, который присудил "Ливерпулю" пенальти в ворота "лис".
Переломным моментом вчерашнего матча на "Кинг Пауэр" между двумя первыми командами Премьер-Лиги стало назначение пенальти в ворота хозяев за игру рукой Чаглара Сеюнджю за 20 минут до конца.
Реализованный Джеймсом Милнером 11-метровый позволил "красным" повести с комфортным счетом и перечеркнул надежды "лис" отыграться. По мнению Шмейхеля, Оливер просто захотел почувствовать себя "героем", который вершит матчи.
"Думаю, это было немного жестоко. Мы оставались в игре до тех пор, пока рефери не решил сделать себя героем. Затем мы потеряли свое хладнокровие. У "Ливерпуля" лучшая команда в мире, наравне с "Манчестер Сити".
"Мы стремимся быть как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", но они значительно опережают нас в развитии".
"Дермот (Галлахер, экс-рефери, разбирающий судейские решения на ТВ) скажет по Sky, что это было отличное решение. Но у Чаглара было менее миллисекунды, чтобы среагировать. Он (Оливер) отчаянно хотел назначить пенальти, и когда он указал на точку, то уже не собирался пересматривать свое решение".
"У "Ливерпуля" команда топ-уровня. Титул уже их, не так ли?" — цитирует Шмейхеля The Independent.
27.12.2019 08:00
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Кто ему дал слово? Позорится на весь мир. Просто грэйт кэрэкта не Юрген Клопп. Пора смириться с этим, монк недалекий.
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шмейхель хороший вратарь, но тут пенка железнее не куда, какие милисекунды, когда мяч с углового летел? тем более прямо за спиной турка был мане, который уже видел, как отправляет мяч в ворота с двух метров
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"Мы оставались в игре до тех пор..."
До пенки у них не было ни одного удара в створ, ни одного опасного момента. Даже в прошлой игре со срити, когда при счете 2-1 в пользу срити в их ворота поставили пенку, было больше шансов отыграться.
"Но у Чаглара было менее миллисекунды, чтобы среагировать..."
Мяч летел прямиком с углового и без рикошетов попал в руку турка. Оправдания тупого пинса.
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оставались в игре )))))))
ты то точно скамовский щенок весь матч был в игре в отличии от твоей команды
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Ага угу Лестер весь матч давил Ливерпуль и эта пенка переломила ход игры(( судья обрыган
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ну закинули бы 3 вместо 4
ладно игра была бы равная
ноль ударов карл за 2 тайма о чем вообще пиздит этот скамовский ублюдок
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типичный скам
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Он хуево, видимо, за игрой следил, т.к. летал в воротах как сраный веник. Лестер смотрелся хуже арсенала, в одну калитку бля
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Порванка лейсесторская
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