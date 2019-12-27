Шмейхель: "Рефери решил сделать себя героем"

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель раскритиковал рефери Майкла Оливера, который присудил "Ливерпулю" пенальти в ворота "лис".

Переломным моментом вчерашнего матча на "Кинг Пауэр" между двумя первыми командами Премьер-Лиги стало назначение пенальти в ворота хозяев за игру рукой Чаглара Сеюнджю за 20 минут до конца.



Реализованный Джеймсом Милнером 11-метровый позволил "красным" повести с комфортным счетом и перечеркнул надежды "лис" отыграться. По мнению Шмейхеля, Оливер просто захотел почувствовать себя "героем", который вершит матчи.



"Думаю, это было немного жестоко. Мы оставались в игре до тех пор, пока рефери не решил сделать себя героем. Затем мы потеряли свое хладнокровие. У "Ливерпуля" лучшая команда в мире, наравне с "Манчестер Сити".



"Мы стремимся быть как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", но они значительно опережают нас в развитии".



"Дермот (Галлахер, экс-рефери, разбирающий судейские решения на ТВ) скажет по Sky, что это было отличное решение. Но у Чаглара было менее миллисекунды, чтобы среагировать. Он (Оливер) отчаянно хотел назначить пенальти, и когда он указал на точку, то уже не собирался пересматривать свое решение".



"У "Ливерпуля" команда топ-уровня. Титул уже их, не так ли?" — цитирует Шмейхеля The Independent.