Шмейхель: "Рефери решил сделать себя героем"

Чаглар Сеюнджю Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель раскритиковал рефери Майкла Оливера, который присудил "Ливерпулю" пенальти в ворота "лис".

Переломным моментом вчерашнего матча на "Кинг Пауэр" между двумя первыми командами Премьер-Лиги стало назначение пенальти в ворота хозяев за игру рукой Чаглара Сеюнджю за 20 минут до конца.

Реализованный Джеймсом Милнером 11-метровый позволил "красным" повести с комфортным счетом и перечеркнул надежды "лис" отыграться. По мнению Шмейхеля, Оливер просто захотел почувствовать себя "героем", который вершит матчи.

"Думаю, это было немного жестоко. Мы оставались в игре до тех пор, пока рефери не решил сделать себя героем. Затем мы потеряли свое хладнокровие. У "Ливерпуля" лучшая команда в мире, наравне с "Манчестер Сити".

"Мы стремимся быть как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", но они значительно опережают нас в развитии".

"Дермот (Галлахер, экс-рефери, разбирающий судейские решения на ТВ) скажет по Sky, что это было отличное решение. Но у Чаглара было менее миллисекунды, чтобы среагировать. Он (Оливер) отчаянно хотел назначить пенальти, и когда он указал на точку, то уже не собирался пересматривать свое решение".

"У "Ливерпуля" команда топ-уровня. Титул уже их, не так ли?" — цитирует Шмейхеля The Independent.


Метки Лестер, Ливерпуль, Оливер, Премьер-Лига, рефери, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. electric 27.12.2019 09:03 # electric
    Кто ему дал слово? Позорится на весь мир. Просто грэйт кэрэкта не Юрген Клопп. Пора смириться с этим, монк недалекий.

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  2. liverfun 27.12.2019 08:41 # liverfun
    шмейхель хороший вратарь, но тут пенка железнее не куда, какие милисекунды, когда мяч с углового летел? тем более прямо за спиной турка был мане, который уже видел, как отправляет мяч в ворота с двух метров

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  3. stevens 27.12.2019 08:27 # stevens
    "Мы оставались в игре до тех пор..."

    До пенки у них не было ни одного удара в створ, ни одного опасного момента. Даже в прошлой игре со срити, когда при счете 2-1 в пользу срити в их ворота поставили пенку, было больше шансов отыграться.

    "Но у Чаглара было менее миллисекунды, чтобы среагировать..."

    Мяч летел прямиком с углового и без рикошетов попал в руку турка. Оправдания тупого пинса.

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  4. blackdreamer 27.12.2019 08:26 # blackdreamer
    оставались в игре )))))))
    ты то точно скамовский щенок весь матч был в игре в отличии от твоей команды

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  5. lomka 27.12.2019 08:23 # lomka
    Ага угу Лестер весь матч давил Ливерпуль и эта пенка переломила ход игры(( судья обрыган

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  6. blackdreamer 27.12.2019 08:19 # blackdreamer
    ну закинули бы 3 вместо 4
    ладно игра была бы равная
    ноль ударов карл за 2 тайма о чем вообще пиздит этот скамовский ублюдок

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  7. pistolero-lfc 27.12.2019 08:08 # pistolero-lfc
    типичный скам

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  8. metkii 27.12.2019 08:06 # metkii
    Он хуево, видимо, за игрой следил, т.к. летал в воротах как сраный веник. Лестер смотрелся хуже арсенала, в одну калитку бля

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  9. dom1no 27.12.2019 08:04 # dom1no
    Порванка лейсесторская

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