Джеррард опроверг слухи о своем интересе к Жиру

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард опроверг слухи об интересе своего клуба к нападающему Олвье Жиру.

На текущей неделе французское издание L'Equipe сообщило, что Джеррард лично заинтересован в приглашении Жиру на "Айброкс" и уже контактирует с экс-игроком "Арсенала".



В этом сезоне 33-летний француз не проходит в стартовый состав "Челси", но даже если Оливье покинет клуб в январе, в "Рейнджерс" не отправится.



"К нам регулярно сватают различных хороших игроков. Если честно, насчет него (Жиру) мне ничего не известно. Если кто-нибудь знает об этом что-нибудь, передайте им мой номер. Я впервые слышу об этом. Хотя он хороший игрок", — цитирует Джеррарда Sky Sports.