Моуриньо: "Снова играть через 48 часов — это преступление"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поддержал своих коллег по Премьер-Лиге, выразив недовольство чересчур напряженным графиком матчей в рождественский период.

На Boxing Day "шпоры" одержали тяжелую победу над "Брайтоном" со счетом 2:1, причем этот результат не дался бесследно — Харри Уинкс и Мусса Сиссоко схлопотали по дисквалификации.



Уже в субботу подопечным Моуриньо играть против "Норвича", и Жозе чрезвычайно возмущен малым временем отдыха между матчами.



"Я не могу себе представить, что этим парням — не только моим парням, но и парням Грэма Поттера — снова играть через 48 часов".



"Если вы скажете кому-нибудь, кто понимает физиологию, что 28 декабря им снова играть в футбол, он ответит вам, что это преступление".



"Это против законов физиологии, биологии, биохимии — против каждого закона. Но все таки это есть, причем трое наших парней дисквалифицированы".



"Думаю, двое из них дисквалифицированы несправедливо, Сонни и Уинкс. Лишь в случае с Сиссоко был повод показать ему пятую желтую карточку, но мы должны продолжать", — цитирует Моуриньо Goal.