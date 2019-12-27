"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и оторвался уже на 13 очков

"Ливерпуль" убедительно доказал превосходство над своим главным преследователем в Премьер-Лиге, разгромив "Лестер" со счетом 0:4.

Относительно выезда к "Манчестер Сити" в стартовом составе "лис" появился Деннис Прат, заняв место Айозе Переса.



По сравнению с трудовой победой над "Уотфордом" в старте у "красных" вышли Энди Робертсон и Наби Кейта, заменив Джеймса Милнера и Джердана Шакири.



Гости начали матч с места в карьер. Уже на первой минуте Трент Александер-Арнольд дальним ударом размял голкипера хозяев Каспера Шмейхеля, а в следующей атаке Садио Мане, оказавшись перед воротами, не смог подправить мяч в цель после заброса Мохамеда Салаха.



Вскоре и "Лестер" включился в игру, пытаясь контратаковать. Первые 20 минут пролетели очень быстро.



А на 31-й минуте счет был открыт. Александер-Арнольд, оказавшись на непривычном левом фланге, навесил к дальней штанге, где Роберто Фирмино опередил одноклубника Салаха и головой отправил мяч в нижний угол ворот — 0:1.



Почти сразу же Мане мог удвоить счет, однако Шмейхель парировал его удар. Несмотря на значительный игровой перевес, на перерыв "Ливерпуль" ушел с минимальным преимуществом в счете.



Во втором тайме "красные" продолжили активно искать второй гол. На 57-й минуте Шмейхель совершил два сейва подряд, во втором случае переведя мяч в крестовину, однако лайнсмен уже поднял свой флаг.



Натиск "Ливерпуля" после перерыва не продлился долго — "лисы" смогли перевести дух и стали снова контратаковать.



В момент, когда начало казаться, что хозяева могут переломить игру, Чаглар Сеюнджю невольно сыграл рукой в своей штрафной при подаче углового, а едва вышедший на замену Джеймс Милнер хладнокровно реализовал пенальти — 0:2.



А на 74-й минуте счет стал разгромным. Защитники "Лестера" позволили Фирмино спокойно принять в центре штрафной передачу с фланга от Александер-Арнольда и расстрелять ворота — 0:3.



Спустя еще четыре минуты отличился и сам Александер-Арнольд, пробив в касание после удобной передачи от разогнавшего контратаку Мане — 0:4.



На этом игра по сути закончилась. За весь матч "лисы" так ни разу и не пробили в створ ворот Алиссона.



"Красные" победили и сделал это в доминирующей манере, несмотря на некоторые затруднения с поиском второго гола. За последнюю неделю "Лестер", несмотря на свое высокое положение в таблице, осознал, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — это команды другого уровня.



"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче