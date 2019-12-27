"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и оторвался уже на 13 очков
"Ливерпуль" убедительно доказал превосходство над своим главным преследователем в Премьер-Лиге, разгромив "Лестер" со счетом 0:4.
Относительно выезда к "Манчестер Сити" в стартовом составе "лис" появился Деннис Прат, заняв место Айозе Переса.
По сравнению с трудовой победой над "Уотфордом" в старте у "красных" вышли Энди Робертсон и Наби Кейта, заменив Джеймса Милнера и Джердана Шакири.
Гости начали матч с места в карьер. Уже на первой минуте Трент Александер-Арнольд дальним ударом размял голкипера хозяев Каспера Шмейхеля, а в следующей атаке Садио Мане, оказавшись перед воротами, не смог подправить мяч в цель после заброса Мохамеда Салаха.
Вскоре и "Лестер" включился в игру, пытаясь контратаковать. Первые 20 минут пролетели очень быстро.
А на 31-й минуте счет был открыт. Александер-Арнольд, оказавшись на непривычном левом фланге, навесил к дальней штанге, где Роберто Фирмино опередил одноклубника Салаха и головой отправил мяч в нижний угол ворот — 0:1.
Почти сразу же Мане мог удвоить счет, однако Шмейхель парировал его удар. Несмотря на значительный игровой перевес, на перерыв "Ливерпуль" ушел с минимальным преимуществом в счете.
Во втором тайме "красные" продолжили активно искать второй гол. На 57-й минуте Шмейхель совершил два сейва подряд, во втором случае переведя мяч в крестовину, однако лайнсмен уже поднял свой флаг.
Натиск "Ливерпуля" после перерыва не продлился долго — "лисы" смогли перевести дух и стали снова контратаковать.
В момент, когда начало казаться, что хозяева могут переломить игру, Чаглар Сеюнджю невольно сыграл рукой в своей штрафной при подаче углового, а едва вышедший на замену Джеймс Милнер хладнокровно реализовал пенальти — 0:2.
А на 74-й минуте счет стал разгромным. Защитники "Лестера" позволили Фирмино спокойно принять в центре штрафной передачу с фланга от Александер-Арнольда и расстрелять ворота — 0:3.
Спустя еще четыре минуты отличился и сам Александер-Арнольд, пробив в касание после удобной передачи от разогнавшего контратаку Мане — 0:4.
На этом игра по сути закончилась. За весь матч "лисы" так ни разу и не пробили в створ ворот Алиссона.
"Красные" победили и сделал это в доминирующей манере, несмотря на некоторые затруднения с поиском второго гола. За последнюю неделю "Лестер", несмотря на свое высокое положение в таблице, осознал, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — это команды другого уровня.
"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче
27.12.2019 00:50
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Последние комментарии:
ПРОСТО ЛИДЕРПУЛЬ!!!
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Очень очень круто. Даже я впечатлен.
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значит так, куколды. наполнили свои спермоприемнки рабочим материалом и быстро пидорить параши, а потом марш под шконки. и не вхдумайте выссовываться) у вас был повод поговкать в игре против АВ погавками, молодцы, так как больше у вас, шавок таких возможностей не будет, или будут, но очень не скоро) всем кек
(ответить)
За последнюю неделю "Лестер", несмотря на свое высокое положение в таблице, осознал, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — это команды другого уровня.
Источник: http://fapl.ru/posts/75616/?c=1
(ответить)
2ой гол всё решил, лисы еще трепыхались а потом бам в челюсть и поплыли. При всем уважении к Салаху - я бы его продал летом....
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Красные с победой нас а Пол Мерсон настоящий идиот
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Чиуэлла, кстати, обоссали сегодня снова, прямая дорого в Членси этому топарику.
(ответить)
Лестер порвался после руки Сонджю. Ничего, злее будут. Следующие 5 матчей должны побеждать, а там и Челси на подходе, интересно будет.
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вот и хваленный Чилуэлл показал свой уровень, ничего не смог противопоставить Тренту, но Лестер все равно молодцы, пытались играть в футбол, не стали закрываться и ставить автобус
с победой, красные!
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Походу они станут чемпионами.
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+ матч в запасе.
это было топовое выступление, других нынешний ливерпуль и не дает, абсолютно все здорово вошли в игру и не давали лестеру продыху, единственное, что было не очень, это реализация в 1 тайме.
хендерсону здоровья, надеюсь за пару дней отойдет.
все были шикарны, приятно за очередной сухарь, хотя алиссон даже в игру не вступал.
теперь волки.
клопп топ.
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как же спокойно и красиво сделали этот матч
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Скузню официально с чемпиком. Хз как можно бояться "отвести удачу" и бояться перебздеть. Тут уже все очевидно даже самому отбитому пенсы. Поэтому всех бодрых и не ебанутых пеликанов с самой долгожданной победой и трофеев в жизни, надеюсь он будет последним, хуле)
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HAPPY BIRTHDAY TO ME!
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Батя вернулся в Англию. Пенсы от одной этой мысли в штаны наложили прям на Бридже. Всех красных с очередной победой!
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Все пожарные расчеты мира срочно на фаплю! Тушите бедных пенсов.
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Всех красных поздравляю с великолепной победой!
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Красавчики
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лестер почти стал той командой которая чуть не прервала беспроигрышную серию ливерпуля
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АПЛ в порядке. Никакого кризиса. Просто вы все - гавно
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