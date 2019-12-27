"Юнайтед" потерял Мактоминея с травмой связок колена

Скотт Мактоминей Яркая победа 4:1 над "Ньюкаслом" обернулась для "Манчестер Юнайтед" потерей с травмой полузащитника Скотта Мактоминея.

Главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру пришлось заменить Мактоминея в перерыве матча, когда счет уже был 3:1 в пользу "Юнайтед".

Со стадиона 23-летний шотландец уезжал на костылях, и у Сульшера плохое предчувствие насчет своего подопечного.

"Он, вероятно, повредил связки своего колена. Я не знаю, насколько это плохо, давайте посмотрим. У парня большое сердце — вы видели, с каким настроем он пошел в единоборство".

"Я не уверен, что он будет готов к субботе, но прежде мы уже видели, как он возвращался раньше срока", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2019 00:05

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  1. mancunia-planet 27.12.2019 00:51 # mancunia-planet
    Погба и Матич в принципе готовы играть

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  2. mancunia-planet 27.12.2019 00:51 # mancunia-planet
    Вот это потеря

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  3. ilovemanutd 27.12.2019 00:31 # ilovemanutd
    Новое стекло

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