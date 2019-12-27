"Юнайтед" потерял Мактоминея с травмой связок колена
Яркая победа 4:1 над "Ньюкаслом" обернулась для "Манчестер Юнайтед" потерей с травмой полузащитника Скотта Мактоминея.
Главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру пришлось заменить Мактоминея в перерыве матча, когда счет уже был 3:1 в пользу "Юнайтед".
Со стадиона 23-летний шотландец уезжал на костылях, и у Сульшера плохое предчувствие насчет своего подопечного.
"Он, вероятно, повредил связки своего колена. Я не знаю, насколько это плохо, давайте посмотрим. У парня большое сердце — вы видели, с каким настроем он пошел в единоборство".
"Я не уверен, что он будет готов к субботе, но прежде мы уже видели, как он возвращался раньше срока", — цитирует Сульшера Daily Mail.
27.12.2019 00:05
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Погба и Матич в принципе готовы играть
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Вот это потеря
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Новое стекло
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