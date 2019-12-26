"Арсенал" превзошел ожидания Артеты

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что игра "канониров" против "Борнмута" превзошла его ожидания.

Тренерский дебют Артеты у руля "Арсенал" выпал на выезд к "вишенкам" на Boxing Day. Лондонцы пропустили первыми, но благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга смогли добыть ничью 1:1. Несмотря на потерю двух очков, Микель остался доволен своей командой.



"Я очень доволен некоторыми вещами, которые я увидел. Я говорю про настрой, характер, страсть и бойцовский дух, которые мы продемонстрировали. Мы всегда оставались на чеку и по итогам 90 минут были, наверное, лучше, чем я ожидал".



"Мы использовали в матче многие из тех вещей, которые готовили. Думаю, игроки пытались их воплотить, и им понравилось, что из этого получилось".



"Я не знал, как долго игроки продержатся в таком ритме, учитывая мои требования, но в настрое нам не откажешь. В этом клубе нет компромиссов — есть стандарты, которым ты обязан соответствовать, и они с этим справились", — цитирует Артету The Guardian.