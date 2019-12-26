Лэмпард: "Мы должны создавать голы и забивать голы"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посетовал на недостаточную креативность своей команды на "Стэмфорд Бридж" после домашнего поражения 0:2 от "Саутгемптона".

Впервые с 2003 года проиграв на Boxing Day, "синие" остались на четвертом месте в Премьер-Лиге, но теперь ближе к зоне вылета, чем к вершине таблицы.



Это поражение стало для "синих" их третьим в четырех последних матчах чемпионата. Многие из проигрышей "Челси" в этом сезоне случились словно по одному сценарию, и это тревожит Лэмпарда больше всего.



"Мы обыграли здесь "Виллу", но та победа вклинилась между поражениями от "Вест Хэма" и "Борнмута". Это очень сложная ситуация".



"Команды, которые приезжают сюда, действуют организованно, и мы не могли ожидать ничего другого. Мы много контролируем мяч, но делаем недостаточно с мячом возле чужой штрафной".



"Думаю, это довольно давно с нами происходит, не только в последних матчах. Нам нужно прибавить, потому что мы хотим улучшить свою домашнюю статистику".



"Кто бы из игроков ни выходил на поле, они должны создавать голы и забивать голы. Это самая сложная вещь в футболе, и это вызов для всех нас. Но мы знали, что наша дорога не будет легкой".



"Теперь мы осознали, что у нас возникают проблемы, когда команды закрываются и не дают нам свободного пространства. Очевидно, мы должны прибавить".



"Нам нужно преодолеть это и сделать это быстро. Ты не можешь позволить, чтобы обстоятельства взяли верх над тобой", — сообщил Лэмпард BBC.