"Юнайтед" разгромил "Ньюкасл"

"Манчестер Юнайтед" приблизился к зоне Лиги Чемпионов на расстояние в четыре очка благодаря волевой победе над "Ньюкаслом" со счетом 4:1.

По сравнению с поражением 2:0 от "Уотфорда" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Андреас Перейра и Мейсон Гринвуд, заменив Джесси Лингарда и Даниэля Джеймса.



У "сорок" с первых минут появились Йетро Виллемс, оба брата Лонгстаффа и Дуайт Гэйл, заменив Пола Дамметта, Айзека Хейдена, Джонджо Шелви и Энди Кэрролла.



"Юнайтед" попытался начать матч первым номером, но при этом совершенно позабыл об обороне. На 15-й минуте Гэйл откровенно простил соперника, пробив выше ворот после выхода один на один.



На 17-й минуте оборона хозяев провалилась еще раз. Поставив спину Харри Магуайру, Жоэлинтон сделал скидку внутри штрафной на Мэттью Лонгстаффа, который принял мяч, а вторым касанием поразил ворота — 0:1.



Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 24-й минуте счет стал равным. Приняв передачу с левого фланга в штрафной, Андреас Перейра оставил мяч под удар Антони Мартиаля, который поразил ближний угол ворот зазевавшегося Мартина Дубравки — 1:1. Голкипер "Ньюкасла" явно заснул в этом эпизоде.



А на 35-й минуте "Юнайтед" забил и второй гол, причем для этого снова не было особых предпосылок — просто Фабиан Шер грубо ошибся возле своей штрафной, подарив мяч Гринвуду. Мейсон чуть улучшил позицию и выстрелил с дистанции, а снаряд срикошетил от ноги Федерико Фернандеса, ударился в перекладину и оказался в воротах — 2:1.



После второго пропущенного гола "сороки" выглядели подавленным, и на 41-й минуте Маркус Рэшфорд этим воспользовался, на дальней штанге головой замкнув навес Аарона Ван-Биссаки — 3:1.



В начале второго тайма "дьяволы" забили еще раз, и этот гол окончательно похоронил "Ньюкасл". Шон Лонгстафф сделал нелепейшую передачу назад, мяч перехватил Мартиаль и хладнокровно реализовал выход один на один — 4:1.



Хозяева легко могли сделать счет еще крупнее, но своими моментами не воспользовались. Мартиаль пробил в основание штанги, а Рэшфорд из убойной позиции даже не попал в створ. В концовке матча игра была совсем убаюкивающей.



Провалив начало матча, "Юнайтед" с честью вышел из затруднительного положения. Правда, своими ошибками "Ньюкасл" всячески поспособствовал камбэку соперника, а после быстрого гола в начале второго тайма просто бросил играть.



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче