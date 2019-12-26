"Юнайтед" разгромил "Ньюкасл"
"Манчестер Юнайтед" приблизился к зоне Лиги Чемпионов на расстояние в четыре очка благодаря волевой победе над "Ньюкаслом" со счетом 4:1.
По сравнению с поражением 2:0 от "Уотфорда" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Андреас Перейра и Мейсон Гринвуд, заменив Джесси Лингарда и Даниэля Джеймса.
У "сорок" с первых минут появились Йетро Виллемс, оба брата Лонгстаффа и Дуайт Гэйл, заменив Пола Дамметта, Айзека Хейдена, Джонджо Шелви и Энди Кэрролла.
"Юнайтед" попытался начать матч первым номером, но при этом совершенно позабыл об обороне. На 15-й минуте Гэйл откровенно простил соперника, пробив выше ворот после выхода один на один.
На 17-й минуте оборона хозяев провалилась еще раз. Поставив спину Харри Магуайру, Жоэлинтон сделал скидку внутри штрафной на Мэттью Лонгстаффа, который принял мяч, а вторым касанием поразил ворота — 0:1.
Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 24-й минуте счет стал равным. Приняв передачу с левого фланга в штрафной, Андреас Перейра оставил мяч под удар Антони Мартиаля, который поразил ближний угол ворот зазевавшегося Мартина Дубравки — 1:1. Голкипер "Ньюкасла" явно заснул в этом эпизоде.
А на 35-й минуте "Юнайтед" забил и второй гол, причем для этого снова не было особых предпосылок — просто Фабиан Шер грубо ошибся возле своей штрафной, подарив мяч Гринвуду. Мейсон чуть улучшил позицию и выстрелил с дистанции, а снаряд срикошетил от ноги Федерико Фернандеса, ударился в перекладину и оказался в воротах — 2:1.
После второго пропущенного гола "сороки" выглядели подавленным, и на 41-й минуте Маркус Рэшфорд этим воспользовался, на дальней штанге головой замкнув навес Аарона Ван-Биссаки — 3:1.
В начале второго тайма "дьяволы" забили еще раз, и этот гол окончательно похоронил "Ньюкасл". Шон Лонгстафф сделал нелепейшую передачу назад, мяч перехватил Мартиаль и хладнокровно реализовал выход один на один — 4:1.
Хозяева легко могли сделать счет еще крупнее, но своими моментами не воспользовались. Мартиаль пробил в основание штанги, а Рэшфорд из убойной позиции даже не попал в створ. В концовке матча игра была совсем убаюкивающей.
Провалив начало матча, "Юнайтед" с честью вышел из затруднительного положения. Правда, своими ошибками "Ньюкасл" всячески поспособствовал камбэку соперника, а после быстрого гола в начале второго тайма просто бросил играть.
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче
26.12.2019 22:25
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Последние комментарии:
Прикиньте, какая поддержка у лис... Весь фупел и табор.
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Роджерс в Лестере рили хозяин. Его уровень, его команда, если будет успешен то должен там остаться до самой смерти.
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Жалеет жк для лис этот арбитр
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Фирмино решит сегодня
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Пиздос у Гомеса скорость конечно, черная антилопа
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Как же нравятся пасы Фирмино, когда он отдает пас, а мяч не крутится вокруг своей оси, лет практически ровно, но по закруглённой траектории. Гениальный и очень талантливый футболист.
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Вся надежда на салаха, мане и алиссона. Остальные каличи элементарно не уровень сейчас.
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Насчёт Салаха - норм пацан, а вот армяни пидоры
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Салах - такая же переоцененка как Суарес. Помню в 2014 смотрел пару матчей ЛФК, так эта уругвайская крыса если получал мяч то до последнего бежал с мячом сам, никогда не отдавал пас. Так и утыкался во вратаря или защиту, лол.
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Мане ууукают мрази из Лестера, хоронил их ранее видать
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Салах типичная эгоистичная, мразотная чурка. Праведный Мане наверное ежедневно в шоке с этого долбоеба.
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Салаху надо было СРАЗУ давать пас а не в угол забиваться. мышь ебаная.
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Под заеб уже салах, пиздец жадный стал.
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ФАРАОН эгоистичен
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Саллох
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Пиздооооос, дай пам, жадина
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ЧМО САЛАХ АУТ ГНИДА ЕБАНАЯ
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Салаха пиздить надо.
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Во 2м тайме пи3да лисам
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Трент ИМПЕРАТОР
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