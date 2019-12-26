"Юнайтед" разгромил "Ньюкасл"

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" приблизился к зоне Лиги Чемпионов на расстояние в четыре очка благодаря волевой победе над "Ньюкаслом" со счетом 4:1.

По сравнению с поражением 2:0 от "Уотфорда" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Андреас Перейра и Мейсон Гринвуд, заменив Джесси Лингарда и Даниэля Джеймса.

У "сорок" с первых минут появились Йетро Виллемс, оба брата Лонгстаффа и Дуайт Гэйл, заменив Пола Дамметта, Айзека Хейдена, Джонджо Шелви и Энди Кэрролла.

"Юнайтед" попытался начать матч первым номером, но при этом совершенно позабыл об обороне. На 15-й минуте Гэйл откровенно простил соперника, пробив выше ворот после выхода один на один.

На 17-й минуте оборона хозяев провалилась еще раз. Поставив спину Харри Магуайру, Жоэлинтон сделал скидку внутри штрафной на Мэттью Лонгстаффа, который принял мяч, а вторым касанием поразил ворота — 0:1.

Ничего не предвещало беды для гостей, однако на 24-й минуте счет стал равным. Приняв передачу с левого фланга в штрафной, Андреас Перейра оставил мяч под удар Антони Мартиаля, который поразил ближний угол ворот зазевавшегося Мартина Дубравки — 1:1. Голкипер "Ньюкасла" явно заснул в этом эпизоде.

А на 35-й минуте "Юнайтед" забил и второй гол, причем для этого снова не было особых предпосылок — просто Фабиан Шер грубо ошибся возле своей штрафной, подарив мяч Гринвуду. Мейсон чуть улучшил позицию и выстрелил с дистанции, а снаряд срикошетил от ноги Федерико Фернандеса, ударился в перекладину и оказался в воротах — 2:1.

После второго пропущенного гола "сороки" выглядели подавленным, и на 41-й минуте Маркус Рэшфорд этим воспользовался, на дальней штанге головой замкнув навес Аарона Ван-Биссаки — 3:1.

В начале второго тайма "дьяволы" забили еще раз, и этот гол окончательно похоронил "Ньюкасл". Шон Лонгстафф сделал нелепейшую передачу назад, мяч перехватил Мартиаль и хладнокровно реализовал выход один на один — 4:1.

Хозяева легко могли сделать счет еще крупнее, но своими моментами не воспользовались. Мартиаль пробил в основание штанги, а Рэшфорд из убойной позиции даже не попал в створ. В концовке матча игра была совсем убаюкивающей.

Провалив начало матча, "Юнайтед" с честью вышел из затруднительного положения. Правда, своими ошибками "Ньюкасл" всячески поспособствовал камбэку соперника, а после быстрого гола в начале второго тайма просто бросил играть.

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 22:25

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Последние комментарии:




  1. electric 26.12.2019 23:28 # electric
    Прикиньте, какая поддержка у лис... Весь фупел и табор.

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  2. chronicle 26.12.2019 23:27 # chronicle
    Роджерс в Лестере рили хозяин. Его уровень, его команда, если будет успешен то должен там остаться до самой смерти.

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  3. electric 26.12.2019 23:24 # electric
    Жалеет жк для лис этот арбитр

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  4. mane 26.12.2019 23:23 # mane
    Фирмино решит сегодня

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  5. chronicle 26.12.2019 23:21 # chronicle
    Пиздос у Гомеса скорость конечно, черная антилопа

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  6. chronicle 26.12.2019 23:18 # chronicle
    Как же нравятся пасы Фирмино, когда он отдает пас, а мяч не крутится вокруг своей оси, лет практически ровно, но по закруглённой траектории. Гениальный и очень талантливый футболист.

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  7. nevzorov 26.12.2019 23:17 # nevzorov
    Вся надежда на салаха, мане и алиссона. Остальные каличи элементарно не уровень сейчас.

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  8. anabanana94 26.12.2019 23:17 # anabanana94
    Насчёт Салаха - норм пацан, а вот армяни пидоры

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  9. superglor 26.12.2019 23:16 # superglor
    Салах - такая же переоцененка как Суарес. Помню в 2014 смотрел пару матчей ЛФК, так эта уругвайская крыса если получал мяч то до последнего бежал с мячом сам, никогда не отдавал пас. Так и утыкался во вратаря или защиту, лол.

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  10. chronicle 26.12.2019 23:15 # chronicle
    Мане ууукают мрази из Лестера, хоронил их ранее видать

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  11. chronicle 26.12.2019 23:14 # chronicle
    Салах типичная эгоистичная, мразотная чурка. Праведный Мане наверное ежедневно в шоке с этого долбоеба.

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  12. only--liverpool 26.12.2019 23:13 # only--liverpool
    Салаху надо было СРАЗУ давать пас а не в угол забиваться. мышь ебаная.

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  13. liverpo0ol 26.12.2019 23:13 # liverpo0ol
    Под заеб уже салах, пиздец жадный стал.

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  14. slash-lfc 26.12.2019 23:13 # slash-lfc
    ФАРАОН эгоистичен

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  15. mane 26.12.2019 23:12 # mane
    Саллох

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  16. slash-lfc 26.12.2019 23:12 # slash-lfc
    Пиздооооос, дай пам, жадина

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  17. chronicle 26.12.2019 23:12 # chronicle
    ЧМО САЛАХ АУТ ГНИДА ЕБАНАЯ

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  18. only--liverpool 26.12.2019 23:11 # only--liverpool
    Салаха пиздить надо.

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  19. electric 26.12.2019 23:11 # electric
    Во 2м тайме пи3да лисам

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  20. chronicle 26.12.2019 23:10 # chronicle
    Трент ИМПЕРАТОР

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