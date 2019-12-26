Агент: "Джака договорился с "Гертой" и хочет в Берлин"

Агент полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки объявил, что его клиент уже договорился о переходе в "Герту".

Заступив на тренерский мостик "канониров", Микель Артета выразил свою поддержку Джаке и даже признался, что хотел пригласить Гранита в "Манчестер Сити".



Артета дал ясно понять, что Джака может получить второй шанс после конфликта с болельщиками "Арсенала" в октябре. Свои слова Микель подтвердил делом, позволив Граниту сыграть все 90 минут матча против "Борнмута" на Boxing Day (1:1).



Однако, как оказалось теперь, 27-летний швейцарец даже не планирует возвращать доверие фанатов лондонского клуба.



"Послушайте, я скажу это прямо и честно: у нас есть договоренность с "Гертой", и мы бы хотели отправиться в Берлин".



"Мы уже сказали спортивному директору "Арсенала" Раулю Санллехи и их техническому директору Эду Гаспару, что он хочет покинуть клуб. А также сказали новому тренеру Микелю Артете".



"Арсенал" был в курсе всех шагов, игрок и "Герта" ничего не утаивают. Двум клубам лишь нужно согласовать трансферную стоимость", — сообщил агент Хосе Нагера Blick.