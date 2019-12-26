Агент: "Джака договорился с "Гертой" и хочет в Берлин"

Гранит Джака Агент полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки объявил, что его клиент уже договорился о переходе в "Герту".

Заступив на тренерский мостик "канониров", Микель Артета выразил свою поддержку Джаке и даже признался, что хотел пригласить Гранита в "Манчестер Сити".

Артета дал ясно понять, что Джака может получить второй шанс после конфликта с болельщиками "Арсенала" в октябре. Свои слова Микель подтвердил делом, позволив Граниту сыграть все 90 минут матча против "Борнмута" на Boxing Day (1:1).

Однако, как оказалось теперь, 27-летний швейцарец даже не планирует возвращать доверие фанатов лондонского клуба.

"Послушайте, я скажу это прямо и честно: у нас есть договоренность с "Гертой", и мы бы хотели отправиться в Берлин".

"Мы уже сказали спортивному директору "Арсенала" Раулю Санллехи и их техническому директору Эду Гаспару, что он хочет покинуть клуб. А также сказали новому тренеру Микелю Артете".

"Арсенал" был в курсе всех шагов, игрок и "Герта" ничего не утаивают. Двум клубам лишь нужно согласовать трансферную стоимость", — сообщил агент Хосе Нагера Blick.


Метки Арсенал, Герта, Джака

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 22:00

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  1. pettrovich1985 26.12.2019 22:16 # pettrovich1985
    самый бестолковый игрок, наравне с гендузи. норм играет в 10 матчах из 100.

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  2. fly-emirates7 26.12.2019 22:11 # fly-emirates7
    ну как то да... на выход... вообще, честно говоря, вот вообще.. нету любви к игрокам больше... ни к одному из этой команды.. любой уйдет, даже не расстроюсь... ну разве что Лено...

    Все игроки, понимая головой, выступающие в данный момент за клуб, не способны принести радости фанатам, и их продаже не будет фотальной потерей... даже продав Аубу, мы просто продадим стареющего напа... 80% тех голов которых он забивает, забьет и Мартинели... это просто догнал хорошую передачу и катнул... так что всем можно смело говорить "адиос"

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  3. wengerrrro 26.12.2019 22:05 # wengerrrro
    огромное спасибо, мужик

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  4. unclearness 26.12.2019 22:02 # unclearness
    Заверните и упакуйте

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