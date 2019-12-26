Агент: "Джака договорился с "Гертой" и хочет в Берлин"
Агент полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки объявил, что его клиент уже договорился о переходе в "Герту".
Заступив на тренерский мостик "канониров", Микель Артета выразил свою поддержку Джаке и даже признался, что хотел пригласить Гранита в "Манчестер Сити".
Артета дал ясно понять, что Джака может получить второй шанс после конфликта с болельщиками "Арсенала" в октябре. Свои слова Микель подтвердил делом, позволив Граниту сыграть все 90 минут матча против "Борнмута" на Boxing Day (1:1).
Однако, как оказалось теперь, 27-летний швейцарец даже не планирует возвращать доверие фанатов лондонского клуба.
"Послушайте, я скажу это прямо и честно: у нас есть договоренность с "Гертой", и мы бы хотели отправиться в Берлин".
"Мы уже сказали спортивному директору "Арсенала" Раулю Санллехи и их техническому директору Эду Гаспару, что он хочет покинуть клуб. А также сказали новому тренеру Микелю Артете".
"Арсенал" был в курсе всех шагов, игрок и "Герта" ничего не утаивают. Двум клубам лишь нужно согласовать трансферную стоимость", — сообщил агент Хосе Нагера Blick.
26.12.2019 22:00
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самый бестолковый игрок, наравне с гендузи. норм играет в 10 матчах из 100.
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ну как то да... на выход... вообще, честно говоря, вот вообще.. нету любви к игрокам больше... ни к одному из этой команды.. любой уйдет, даже не расстроюсь... ну разве что Лено...
Все игроки, понимая головой, выступающие в данный момент за клуб, не способны принести радости фанатам, и их продаже не будет фотальной потерей... даже продав Аубу, мы просто продадим стареющего напа... 80% тех голов которых он забивает, забьет и Мартинели... это просто догнал хорошую передачу и катнул... так что всем можно смело говорить "адиос"
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огромное спасибо, мужик
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Заверните и упакуйте
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