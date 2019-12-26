Моуриньо: "Кейн был феноменален"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил своего нападающего Харри Кейна после победы 2:1 над "Брайтоном".

Проиграв четыре дня назад "Челси" со счетом 0:2, матч против "Брайтона" подопечные Моуриньо тоже начали неудачно — первый тайм остался за "чайками", в составе которых отличился Адам Уэбстер.



Однако после перерыва "шпорам" удалось переломить игру, и начался камбэк с гола Кейна на 53-й минуте. Однако Харри порадовал своего тренера не только забитым мячом.



"Когда я не был его тренером, я всегда говорил, что Кейн — это того рода нападающий, который великолепен, даже когда не забивает".



"В мире есть так много нападающих топ-уровня, которые забивают так много голов, но в день, когда они не забивают, они играют плохо, потому что ничего не дают команде".



"Харри — это тот парень, чья игра хороша, даже когда он не забивает. Он прессингует, он отбирает мячи, он поддерживает игру, он ассистирует, он возвращается назад и страхует Деле Алли, когда тот теряет позицию".



"Он великолепен. Он забил два отличных гола — первый был правильно отменен VAR, но он все равно сыграл блестяще. Во втором случае он нанес блестящий удар, забив великолепный и важный гол. Он проделал абсолютно феноменальную работу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.