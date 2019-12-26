Беззубый "Челси" проиграл дома "Саутгемптону"

"Челси" впервые с 2011 года оформил два домашних поражения подряд, уступив "Саутгемптону" со счетом 0:2.

По сравнению с победой 0:2 над "Тоттенхэмом" в старте у "синих" появились Эмерсон Палмери, Жоржиньо и Каллум Хадсон-Одои, заменив Маркоса Алонсо, Матео Ковачича и Мейсона Маунта.



У "святых" с первых минут вышли Че Адамс и Майкл Обафеми, заменив в нападении Данни Ингса и Шейна Лонга.



В начале матча гости имели заметное преимущество по территории и владению мячом, но остроты в игре не возникало. "Саутгемптон" комфортно оборонялся и почти не позволял сопернику бить.



А на 31-й минуте хозяева организовали результативную контратаку. 19-летний Обафеми взял игру на себя, смело пошел по центру на Курта Зума, который стал пятиться назад и позволил Майклу нанести классный удар в верхний угол — 0:1.



Во втором тайме "Челси" прикладывал усилия, чтобы отыграться, однако моменты "святых" были опаснее.



В конце концов на 73-й минуте "синие" пропустили еще раз. Гостям удалась контратака, в завершении которой мяч был доставлен с правого фланга в штрафную, где Натан Редмонд в касание переиграл Кепу Аррисабалагу — 0:2.



В остатке матча хозяева не переставали атаковать, но выглядели уже обреченно. "Саутгемптон" сохранил свои ворота на замке без сверхусилий.



Этим результатом "Челси" перечеркнул яркую победу над "Тоттенхэмом" и вновь поставил под большой вопрос свое пребывание в топ-4. "Синие" оказались не в состоянии отреагировать на неудачи по ходу этого матча.



"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче