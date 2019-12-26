Беззубый "Челси" проиграл дома "Саутгемптону"

Натан Редмонд "Челси" впервые с 2011 года оформил два домашних поражения подряд, уступив "Саутгемптону" со счетом 0:2.

По сравнению с победой 0:2 над "Тоттенхэмом" в старте у "синих" появились Эмерсон Палмери, Жоржиньо и Каллум Хадсон-Одои, заменив Маркоса Алонсо, Матео Ковачича и Мейсона Маунта.

У "святых" с первых минут вышли Че Адамс и Майкл Обафеми, заменив в нападении Данни Ингса и Шейна Лонга.

В начале матча гости имели заметное преимущество по территории и владению мячом, но остроты в игре не возникало. "Саутгемптон" комфортно оборонялся и почти не позволял сопернику бить.

А на 31-й минуте хозяева организовали результативную контратаку. 19-летний Обафеми взял игру на себя, смело пошел по центру на Курта Зума, который стал пятиться назад и позволил Майклу нанести классный удар в верхний угол — 0:1.

Во втором тайме "Челси" прикладывал усилия, чтобы отыграться, однако моменты "святых" были опаснее.

В конце концов на 73-й минуте "синие" пропустили еще раз. Гостям удалась контратака, в завершении которой мяч был доставлен с правого фланга в штрафную, где Натан Редмонд в касание переиграл Кепу Аррисабалагу — 0:2.

В остатке матча хозяева не переставали атаковать, но выглядели уже обреченно. "Саутгемптон" сохранил свои ворота на замке без сверхусилий.

Этим результатом "Челси" перечеркнул яркую победу над "Тоттенхэмом" и вновь поставил под большой вопрос свое пребывание в топ-4. "Синие" оказались не в состоянии отреагировать на неудачи по ходу этого матча.

"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. ian 26.12.2019 20:13 # ian
    В Артету больше веры, чем в Лэмпарда. С такой защитой даже Пепу пришлось бы не сладко, надо ему дать время и денег, денег на нормальных игроков.

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  2. mikkiynwa 26.12.2019 20:13 # mikkiynwa
    Ухахаххаа обоссаный пенс Райл читает и боится написать, щас подождёт, как все уйдут, вместе с безвизом будут в очко долбиться))

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  3. thegodfather 26.12.2019 20:12 # thegodfather
    Ух ты. Сильно

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  4. keane16 26.12.2019 20:12 # keane16
    Кучерявый ска, можно было покпа ставить вместо перейры смело, играли бы с черной 10кой.

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  5. slash-lfc 26.12.2019 20:11 # slash-lfc
    Где Зеротурик. Хочется услышать его экспертное мнение.

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  6. wengerrrro 26.12.2019 20:10 # wengerrrro
    только щас заметил рофел михайло - "беззубый челси"
    аххахахах
    сосать+сосать))

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  7. pistolero-lfc 26.12.2019 20:10 # pistolero-lfc
    И стоило ли ради этого побеждать Моуриньо? Чолси нахуй из топ-4

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  8. quavo 26.12.2019 20:09 # quavo
    Этот рул свиньяс ща опять акк будет менять, гееек

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  9. wengerrrro 26.12.2019 20:08 # wengerrrro
    Артету винить не в чем, первый матч, он поймет кто есть кто. Сака ладно, дно дном, альтернатив нет, Артета спас ничью переведя Джаку налево во втором тайме.
    Шлаказетт, Дрисс Нельсон, Джо Хуиллок, нельзя таких в живых оставлять, черти. Что случилось с Гендузи? неужели он < Уиллока, эт просто пздц.
    со временем думаю результат придет. АПЛ не спасти, попытаться взять ЛЕ, нет, так след сезон будем сосредоточены только внутри страны.

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  10. chronicle 26.12.2019 20:08 # chronicle
    Бл
    Как же пенсам бьют по лицу хуями высказывая при этом их же слова

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  11. iskander8sg 26.12.2019 20:07 # iskander8sg
    Залупенси как обычно.

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  12. reams 26.12.2019 20:07 # reams
    вуахаха, таксисты унижены

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  13. electric 26.12.2019 20:06 # electric
    Ортур здесь?

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  14. chronicle 26.12.2019 20:06 # chronicle
    Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.

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  15. fanstevengerrard 26.12.2019 20:05 # fanstevengerrard
    Ебать перестрелка конечно.
    В гонке!

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  16. arsenalekc 26.12.2019 20:05 # arsenalekc
    Молотки абрамкины шуты)

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  17. imf-tau 26.12.2019 20:05 # imf-tau
    Предварительные итоги боксинг дея -

    1. Челси - челсецо, как только не матч в неделю начинают сосать из-за провала в физухе, боюсь дальше еще чуток поплывут. Игра в стиле МЮ;
    2. Арсенал - вымученная ничья, Борнмут смотрелся не хуже, пока новых идей от Артеты не видно и Пепе опять маринуют;
    3. Папа Карло начал с победы вопрос стоило его взять в Арс становится как никогда актуален, а Папа играл против Бернли, который довольно крепок.
    4. Уотфорд выздоравливает, отобрать очки у Шеффилда это хороший результат в их положении, судя по стате слишком плохо ни не выглядели. Пирсон своей хлеб кушает не зря, однозначно, и с МЮ победа пришла не только из-за наших безусловно тупых ошибок, но и потому что Уотфорд заставлял МЮ их делать. Ну и в обороне он явно навел порядок;
    5. Пеллегрини - аут, видимо на безрыбье Мойша ин. Бабка в конец слила команду.

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  18. superperez101 26.12.2019 20:05 # superperez101
    что тут можно написать
    просто помойные коты
    дрявые помойные коты

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  19. mancunia-planet 26.12.2019 20:04 # mancunia-planet
    Неожиданно.

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  20. mikkiynwa 26.12.2019 20:04 # mikkiynwa
    Ну и удивляться нечему.

    7 матчей 5 проебов, это абсолютно новый Челнси с абсолютно старыми ебанутыми фанатами.

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