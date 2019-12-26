Беззубый "Челси" проиграл дома "Саутгемптону"
"Челси" впервые с 2011 года оформил два домашних поражения подряд, уступив "Саутгемптону" со счетом 0:2.
По сравнению с победой 0:2 над "Тоттенхэмом" в старте у "синих" появились Эмерсон Палмери, Жоржиньо и Каллум Хадсон-Одои, заменив Маркоса Алонсо, Матео Ковачича и Мейсона Маунта.
У "святых" с первых минут вышли Че Адамс и Майкл Обафеми, заменив в нападении Данни Ингса и Шейна Лонга.
В начале матча гости имели заметное преимущество по территории и владению мячом, но остроты в игре не возникало. "Саутгемптон" комфортно оборонялся и почти не позволял сопернику бить.
А на 31-й минуте хозяева организовали результативную контратаку. 19-летний Обафеми взял игру на себя, смело пошел по центру на Курта Зума, который стал пятиться назад и позволил Майклу нанести классный удар в верхний угол — 0:1.
Во втором тайме "Челси" прикладывал усилия, чтобы отыграться, однако моменты "святых" были опаснее.
В конце концов на 73-й минуте "синие" пропустили еще раз. Гостям удалась контратака, в завершении которой мяч был доставлен с правого фланга в штрафную, где Натан Редмонд в касание переиграл Кепу Аррисабалагу — 0:2.
В остатке матча хозяева не переставали атаковать, но выглядели уже обреченно. "Саутгемптон" сохранил свои ворота на замке без сверхусилий.
Этим результатом "Челси" перечеркнул яркую победу над "Тоттенхэмом" и вновь поставил под большой вопрос свое пребывание в топ-4. "Синие" оказались не в состоянии отреагировать на неудачи по ходу этого матча.
"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче
26.12.2019 20:00
Просмотров: 680
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Артету больше веры, чем в Лэмпарда. С такой защитой даже Пепу пришлось бы не сладко, надо ему дать время и денег, денег на нормальных игроков.
(ответить)
Ухахаххаа обоссаный пенс Райл читает и боится написать, щас подождёт, как все уйдут, вместе с безвизом будут в очко долбиться))
(ответить)
Ух ты. Сильно
(ответить)
Кучерявый ска, можно было покпа ставить вместо перейры смело, играли бы с черной 10кой.
(ответить)
Где Зеротурик. Хочется услышать его экспертное мнение.
(ответить)
только щас заметил рофел михайло - "беззубый челси"
аххахахах
сосать+сосать))
(ответить)
И стоило ли ради этого побеждать Моуриньо? Чолси нахуй из топ-4
(ответить)
Этот рул свиньяс ща опять акк будет менять, гееек
(ответить)
Артету винить не в чем, первый матч, он поймет кто есть кто. Сака ладно, дно дном, альтернатив нет, Артета спас ничью переведя Джаку налево во втором тайме.
Шлаказетт, Дрисс Нельсон, Джо Хуиллок, нельзя таких в живых оставлять, черти. Что случилось с Гендузи? неужели он < Уиллока, эт просто пздц.
со временем думаю результат придет. АПЛ не спасти, попытаться взять ЛЕ, нет, так след сезон будем сосредоточены только внутри страны.
(ответить)
Бл
Как же пенсам бьют по лицу хуями высказывая при этом их же слова
(ответить)
Залупенси как обычно.
(ответить)
вуахаха, таксисты унижены
(ответить)
Ортур здесь?
(ответить)
Это абсолютно другой Челси. Доминация теперь растянулась на всю площадь и длину поля вместо привычной перепасовки у подступах к штрафной.
(ответить)
Ебать перестрелка конечно.
В гонке!
(ответить)
Молотки абрамкины шуты)
(ответить)
Предварительные итоги боксинг дея -
1. Челси - челсецо, как только не матч в неделю начинают сосать из-за провала в физухе, боюсь дальше еще чуток поплывут. Игра в стиле МЮ;
2. Арсенал - вымученная ничья, Борнмут смотрелся не хуже, пока новых идей от Артеты не видно и Пепе опять маринуют;
3. Папа Карло начал с победы вопрос стоило его взять в Арс становится как никогда актуален, а Папа играл против Бернли, который довольно крепок.
4. Уотфорд выздоравливает, отобрать очки у Шеффилда это хороший результат в их положении, судя по стате слишком плохо ни не выглядели. Пирсон своей хлеб кушает не зря, однозначно, и с МЮ победа пришла не только из-за наших безусловно тупых ошибок, но и потому что Уотфорд заставлял МЮ их делать. Ну и в обороне он явно навел порядок;
5. Пеллегрини - аут, видимо на безрыбье Мойша ин. Бабка в конец слила команду.
(ответить)
что тут можно написать
просто помойные коты
дрявые помойные коты
(ответить)
Неожиданно.
(ответить)
Ну и удивляться нечему.
7 матчей 5 проебов, это абсолютно новый Челнси с абсолютно старыми ебанутыми фанатами.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий