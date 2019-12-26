"Байер" не отпустит Фолланда в "Арсенал"

"Байер" готов блокировать интерес "Арсенала" к своему нападающему Кевину Фолланду в январе.

Ранее в этом месяце стало известно, что скауты "канониров" просматривают Фолланда с прицелом на зимнее трансферное окно.



Однако Sky Sports стало известно, что клуб из Леверкузена не заинтересован в расставании со своим вице-капитаном, пускай у того и остается только 18 месяцев по действующему контракту.



"Байер" все еще надеется склонить 27-летнего немца, забившего пять голов в этом сезоне Бундеслиги, к новой сделке.