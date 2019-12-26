"Байер" не отпустит Фолланда в "Арсенал"

Кевин Фолланд "Байер" готов блокировать интерес "Арсенала" к своему нападающему Кевину Фолланду в январе.

Ранее в этом месяце стало известно, что скауты "канониров" просматривают Фолланда с прицелом на зимнее трансферное окно.

Однако Sky Sports стало известно, что клуб из Леверкузена не заинтересован в расставании со своим вице-капитаном, пускай у того и остается только 18 месяцев по действующему контракту.

"Байер" все еще надеется склонить 27-летнего немца, забившего пять голов в этом сезоне Бундеслиги, к новой сделке.


Метки Арсенал, Байер, Фолланд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 19:00

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  1. chelsea88 26.12.2019 19:12 # chelsea88
    Всё правильно. Рано ему ещё карьеру завершать. Ибо в гейклубе он реально загнётся, там игроки не прогрессируют.

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  2. makeewadim 26.12.2019 19:12 # makeewadim
    Манера игры как у Ингса

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