"Байер" не отпустит Фолланда в "Арсенал"
"Байер" готов блокировать интерес "Арсенала" к своему нападающему Кевину Фолланду в январе.
Ранее в этом месяце стало известно, что скауты "канониров" просматривают Фолланда с прицелом на зимнее трансферное окно.
Однако Sky Sports стало известно, что клуб из Леверкузена не заинтересован в расставании со своим вице-капитаном, пускай у того и остается только 18 месяцев по действующему контракту.
"Байер" все еще надеется склонить 27-летнего немца, забившего пять голов в этом сезоне Бундеслиги, к новой сделке.
26.12.2019 19:00
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Всё правильно. Рано ему ещё карьеру завершать. Ибо в гейклубе он реально загнётся, там игроки не прогрессируют.
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Манера игры как у Ингса
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