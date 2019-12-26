Клопп рассказал о своих планах насчет Минамино

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих планах в отношении вингера Такуми Минамино.

1 января Минамино официально присоединится к мерсисайдскому клубу из "Ред Булл" по сделке стоимостью 7.25 миллионов фунтов.



Клопп готов быть терпелив в отношении своего новичка, но считает, что 24-летний японец уже сейчас может приносить пользу "Ливерпулю".



"Взгляните на нашу ситуацию: у нас 14 здоровых полевых игроков. Я был бы счастлив, будь он хоть наполовину хорош от своей текущей формы".



"Он способен помочь нам. Мы посмотрим, как быстро он освоится, но в Зальцбурге он играл и учился не сильно по-другому. Это плюс для нас".



"Многие вещи в нашей игре отличаются от "Ред Булл", но что касается атакующих действий, то мы можем уже сейчас выводить его на позиции, где он сможет играть инстинктивно".



"Мы каждый год говорим о том, почему новичку требуется время — приходя к нам в январе, он не окажется под давлением".



"Нельзя сказать, что у этой команды трудные времена. Мы хотим, чтобы он дал нам нечто дополнительное, нечто другое. Он очень хороший игрок, и мы посмотрим, как будем его использовать. Мы абсолютно не подвергаем парня давлению. У него есть так много хороших вещей, которые могут быть нам полезны", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.