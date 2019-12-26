"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брайтоном"

Голы Харри Кейна и Деле Алли обеспечили "Тоттенхэму" волевую победу над "Брайтоном" со счетом 2:1.

Жозе Моуриньо отреагировал на поражение 0:2 от "Челси", внедрив в стартовый состав "шпор" Райана Сессеньона и Харри Уинкса, которые заменили Эрика Дайера и дисквалифицированного Сон Хен Мина.



А вот у "чаек" поменялась ровно половина полевых игроков относительно минимального поражения от "Шеффилд Юнайтед". Вернулись в команду Шейн Даффи, Эсекьель Скелотто, Бернардо, Аарон Коннолли и Стивен Альсате.



На восьмой минуте Сессеньон едва не отметил голом свое первое появление в старте в рамках Премьер-Лиги. Райан технично принял фирменный заброс Тоби Алдервейрелда со своей половины поля и пробил в штангу. Впрочем, лайнсмен уже зафиксировал офсайд.



Гости впервые показали зубы на 14-й минуте, когда Альсате дальним ударом размял голкипера "Тоттенхэма" Пауло Гассанигу.



На 24-й минуте Уинкс с центральной линии поля сделал заброс вперед на Харри Кейн, а тот ногой в касание послал мяч мимо вышедшего навстречу голкипера. Однако гол был отменен после вмешательства VAR — офсайд.



Хозяева продолжили атаковать, однако "Брайтон" стойко оборонялся, а на 37-й минуте дождался своего шанса благодаря стандарту. Паскаль Гросс навесил со штрафного, а Адам Уэбстер неотразимо пробил головой — 0:1.



"Чайки" выстояли до перерыва, но уже в начале второго тайма позволили сопернику сравнять счет. Выбивая мяч от своей штрафной, Уэбстер попал в партнера по команде, и этот отскок позволил Кейну выйти на ударную позицию. Голкипер Мэт Райан отразил первый выстрел Харри, но перед повторным оказался бессилен — 1:1.



"Тоттенхэм" продолжил искать второй гол, тогда как "Брайтон" закрылся и, как казалось, был согласен довольствоваться ничьей.



Однако на 72-й минуте "шпоры" все же добились своего. Серж Орье, оказавшись близ лицевой линии, в касание сделал передачу назад на Деле Алли, а тот, также в касание, забросил мяч в дальний угол ворот — 2:1.



В остатке матча гости почти не сопротивлялись, тогда как хозяева при некотором везении могли забить еще, но не сложилось.



"Тоттенхэм" снова не смог сохранить свои ворота на замке, зато "шпоры" проявили характер и реабилитировались за поражение от "Челси".



"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче