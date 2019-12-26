Артета хочет пригласить Рабьо в "Арсенал"
Микель Артета хочет сделать полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо своим первым приобретением на посту главного тренера "Арсенала".
Как утверждает The Times, Артета надеется уговорить чемпионов Серии А отпустить Рабьо к "канонирам" на вторую половину сезона на правах аренды.
Адриен присоединился к "Ювентусу" из ПСЖ в статусе свободного агента лишь минувшим летом и с тех пор сыграл только девять матчей в рамках Серии А.
Отметим, что 24-летний француз побывал в системе "Манчестер Сити", будучи юниором, а в прошлом сезоне вызывал интерес со стороны "Тоттенхэма".
Рабьо способен играть как оборонительного полузащитника, так и плеймейкера, однако голы — не его конек. В пяти последних сезонах за ПСЖ Адриен отличился только 11 раз в Лиге 1.
26.12.2019 17:00
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Тряпка, маменькин сынок, нет яиц. Идеальный выбор для Арсенала
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такой же капризный пидор как и икарди
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Его агент мать не лучше чем жена икарди. В принципе то что нужно арсеналу. Идеально вписывается к их тренеру и капитану
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нафига он нужен??? Гендузи явно лучше него станет со временем
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Маменькин сынок.
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