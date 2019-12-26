Артета хочет пригласить Рабьо в "Арсенал"

Микель Артета хочет сделать полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо своим первым приобретением на посту главного тренера "Арсенала".

Как утверждает The Times, Артета надеется уговорить чемпионов Серии А отпустить Рабьо к "канонирам" на вторую половину сезона на правах аренды.



Адриен присоединился к "Ювентусу" из ПСЖ в статусе свободного агента лишь минувшим летом и с тех пор сыграл только девять матчей в рамках Серии А.



Отметим, что 24-летний француз побывал в системе "Манчестер Сити", будучи юниором, а в прошлом сезоне вызывал интерес со стороны "Тоттенхэма".



Рабьо способен играть как оборонительного полузащитника, так и плеймейкера, однако голы — не его конек. В пяти последних сезонах за ПСЖ Адриен отличился только 11 раз в Лиге 1.