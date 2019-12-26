Артета хочет пригласить Рабьо в "Арсенал"

Адриен Рабьо Микель Артета хочет сделать полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо своим первым приобретением на посту главного тренера "Арсенала".

Как утверждает The Times, Артета надеется уговорить чемпионов Серии А отпустить Рабьо к "канонирам" на вторую половину сезона на правах аренды.

Адриен присоединился к "Ювентусу" из ПСЖ в статусе свободного агента лишь минувшим летом и с тех пор сыграл только девять матчей в рамках Серии А.

Отметим, что 24-летний француз побывал в системе "Манчестер Сити", будучи юниором, а в прошлом сезоне вызывал интерес со стороны "Тоттенхэма".

Рабьо способен играть как оборонительного полузащитника, так и плеймейкера, однако голы — не его конек. В пяти последних сезонах за ПСЖ Адриен отличился только 11 раз в Лиге 1.


Метки Арсенал, Рабьо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. division 26.12.2019 17:40 # division
    Тряпка, маменькин сынок, нет яиц. Идеальный выбор для Арсенала

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  2. superperez101 26.12.2019 17:22 # superperez101
    такой же капризный пидор как и икарди

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  3. januzaj00 26.12.2019 17:18 # januzaj00
    Его агент мать не лучше чем жена икарди. В принципе то что нужно арсеналу. Идеально вписывается к их тренеру и капитану

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  4. irbis85 26.12.2019 17:07 # irbis85
    нафига он нужен??? Гендузи явно лучше него станет со временем

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  5. chelsea88 26.12.2019 17:07 # chelsea88
    Маменькин сынок.

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