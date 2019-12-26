Лэмпард подтвердил, что "Челси" обсужадет новый контракт с Виллианом

Виллиан Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его клуб ведет переговоры с вингером Виллианом о новом контракте.

На днях Виллиан, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, заявил, что хотел бы выступать за "синих" да 40 лет, но не уверен, получит ли новую сделку.

По словам Лэмпарда, переговоры с 31-летним бразильцем продолжаются, но, как это обычно бывает, все упирается в деньги.

"Он общается в клубом. Они обсуждают денежный вопрос".

"Когда у тебя молодая команда, опыт помогает. Когда остальные игроки моложе, опытные футболисты определенно полезны".

"Все его партнеры по команд любят его. Ему не нужен какой-то особых подход, поэтому я очень рад обладать им", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Виллиан, контракты, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 16:00

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  1. gucman 26.12.2019 16:10 # gucman
    Простой парень в жизни, крутой игрок и лидер на поле. Мечта для тренера.

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