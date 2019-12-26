Лэмпард подтвердил, что "Челси" обсужадет новый контракт с Виллианом

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его клуб ведет переговоры с вингером Виллианом о новом контракте.

На днях Виллиан, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, заявил, что хотел бы выступать за "синих" да 40 лет, но не уверен, получит ли новую сделку.



По словам Лэмпарда, переговоры с 31-летним бразильцем продолжаются, но, как это обычно бывает, все упирается в деньги.



"Он общается в клубом. Они обсуждают денежный вопрос".



"Когда у тебя молодая команда, опыт помогает. Когда остальные игроки моложе, опытные футболисты определенно полезны".



"Все его партнеры по команд любят его. Ему не нужен какой-то особых подход, поэтому я очень рад обладать им", — цитирует Лэмпарда Goal.