Лэмпард подтвердил, что "Челси" обсужадет новый контракт с Виллианом
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что его клуб ведет переговоры с вингером Виллианом о новом контракте.
На днях Виллиан, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, заявил, что хотел бы выступать за "синих" да 40 лет, но не уверен, получит ли новую сделку.
По словам Лэмпарда, переговоры с 31-летним бразильцем продолжаются, но, как это обычно бывает, все упирается в деньги.
"Он общается в клубом. Они обсуждают денежный вопрос".
"Когда у тебя молодая команда, опыт помогает. Когда остальные игроки моложе, опытные футболисты определенно полезны".
"Все его партнеры по команд любят его. Ему не нужен какой-то особых подход, поэтому я очень рад обладать им", — цитирует Лэмпарда Goal.
26.12.2019 16:00
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