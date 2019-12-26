Клопп: "Манчестер Сити" очень помог нам"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что своей отличной формой его команда обязана "Манчестер Сити".

Ранее в декабре наставник "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что именно благодаря его команде "Ливерпуль" сделал шаг вперед и превратился в претендента на титул Премьер-Лиги.



Клопп с этим соглашается, признавая, что мощь конкурента действительно мотивировала "красных" прибавить.



"Думаю, "Сити" задрал планку на огромную высоту. Ситуация изменилась: тебе больше нельзя проигрывать матчи. За последние три года он продемонстрировали невероятный уровень стабильности, и повторить это очень сложно. Став чемпионами два года назад и в прошлом году, они очень помогли нам, потому что мы пытались догнать их. Они выступали невероятным образом".



"Победа в Премьер-Лиге должна даваться тяжело, потому что это такая сильная лига, со всеми этими командами. "Уотфорд" выглядел обреченным, вылетевшим, но пришел Найджел Пирсон, и они показали хорошую игру на "Энфилде", а на следующей неделе выиграли, и теперь для них все еще возможно".



"Теперь каждый сражается за каждое очко. Какое-то время топ-4 выглядела сформированной, а затем внезапно оказывается, что сразу семь или восемь команд сражаются за попадание в Лигу Чемпионов и Лигу Европы".



"Ты должен быть готов выигрывать матч каждые три дня. Мы знаем это, поэтому мы думаем только о следующем матче, а не о матче перед ним или матче за ним. Со всеми проблемами и сложностями, что у нас есть, это довольно неплохой план, и порой он работает", — цитирует Клоппа The Telegraph.