Анчелотти поддержал Мойзе Кина

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти выразил свою поддержку нападающему Мойзе Кину.

Минувшим летом "ириски" приобрел Кина у "Ювентуса" за 24 миллиона фунтов. С тех пор Мойзе ни разу не отличился в 16 сыгранных матчах во всех соревнованиях, а в рамках Премьер-Лиги отметился только двумя появлениями с первых минут.



Тем не менее, Анчелотти не ставит крест на Кине и собирается помочь своему 19-летнему соотечественнику с адаптацией к английскому футболу.



"Мойзе Кин очень хорошо выступал в прошлом сезоне, и мы пытались купить его в "Наполи", но "Эвертон" опередил нас".



"Он является талантом топ-уровня, но ему 19 лет, и он должен адаптироваться. Он приехал в новую для себя страну, обрел новых партнеров по команде. Для него здесь все новое".



"У меня была та же проблема с Ирвингом Лосано в "Наполи", причем не в 19 лет, а в 23 или 24. Это требует времени. Когда я сам играл, то помню, как Мишель Платини перешел из "Сент-Этьена в "Ювентус". Ему потребовалось шесть месяцев, после чего он стал Платини", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.