Роджерс призвал "Лестер" прервать беспроигрышную серию "Ливерпуля"

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс призвал "лис" стать той командой, которая прервет беспроигрышную серию "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

Как известно, последний раз "Ливерпуль" проигрывал в Премьер-Лиге еще 3 января — 2:1 против "Манчестер Сити". С тех пор "красные" не потерпели ни одного поражения в 34 матчах чемпионата.

На Boxing Day "Ливерпулю" предстоит отправиться в гости к "Лестеру", который идет на втором месте и который в минувший уикенд сам проиграл "Сити". Роджерс уверен, что его подопечным не занимать мотивации на этот матч.

"Будучи тренером, ты понимаешь, что эта серия однажды прервется, так почему бы нам не стать той командой, которая сделает это? В этом весь смысл".

"Вы знаете, что у них очень стойкая команда. Они добиваются нужных результатов, даже не показывая своего лучшего футбола, и это признак команды с победным духом, особенно при такой стабильности".

"Однако ты знаешь, что однажды эта серия прервется, и ты хочешь стать командой, которая выйдет и обыграет их".

"Это один из тех матчей, который не требует лишних слов. Это второе место против первого, и нет стимула лучше, чем подойти к такому матчу после поражения".

"Это лучший матч, что мы только могли представить. Мы принимаем одну из лучших команд в европейском футболе, мы хотим дать бой и показать свой лучший футбол, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Роджерса The Telegraph.


Метки Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 910

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Последние комментарии:




  1. zairon 26.12.2019 12:50 # zairon
    Бро, да ты статист. Намотай сопли на кулак, получи в жбан.

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  2. frisby 26.12.2019 12:48 # frisby
    Ничья 1-1. Ливерпуль не проиграет. Хотя учитывая сколько основных травмировано-будет очень тяжело..

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  3. pistolero-lfc 26.12.2019 12:42 # pistolero-lfc
    не сегодня братишка!

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  4. scauzer11 26.12.2019 12:35 # scauzer11
    опять сядут в своей штрафной в надежде на Варди и весь их план))

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  5. madchester 26.12.2019 12:29 # madchester
    Физручелло у тебя не тот состав что бы прервать эту серию.

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  6. tursa 26.12.2019 12:20 # tursa
    узнаю старого БРо
    надо это в раздевалке говорить, а не в интервью озвучивать

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  7. elprimer 26.12.2019 12:18 # elprimer
    Давай не сегодня, как нибудь в следующий раз.

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  8. shakur 26.12.2019 12:12 # shakur
    Надеюсь, футболисты Лестера не прочтут это интервью и серия продолжится

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  9. manutd-20champ 26.12.2019 12:12 # manutd-20champ
    вполне реально. но выполнимо ли?

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  10. irbis85 26.12.2019 12:10 # irbis85
    все за лис

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