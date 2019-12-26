Роджерс призвал "Лестер" прервать беспроигрышную серию "Ливерпуля"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс призвал "лис" стать той командой, которая прервет беспроигрышную серию "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

Как известно, последний раз "Ливерпуль" проигрывал в Премьер-Лиге еще 3 января — 2:1 против "Манчестер Сити". С тех пор "красные" не потерпели ни одного поражения в 34 матчах чемпионата.



На Boxing Day "Ливерпулю" предстоит отправиться в гости к "Лестеру", который идет на втором месте и который в минувший уикенд сам проиграл "Сити". Роджерс уверен, что его подопечным не занимать мотивации на этот матч.



"Будучи тренером, ты понимаешь, что эта серия однажды прервется, так почему бы нам не стать той командой, которая сделает это? В этом весь смысл".



"Вы знаете, что у них очень стойкая команда. Они добиваются нужных результатов, даже не показывая своего лучшего футбола, и это признак команды с победным духом, особенно при такой стабильности".



"Однако ты знаешь, что однажды эта серия прервется, и ты хочешь стать командой, которая выйдет и обыграет их".



"Это один из тех матчей, который не требует лишних слов. Это второе место против первого, и нет стимула лучше, чем подойти к такому матчу после поражения".



"Это лучший матч, что мы только могли представить. Мы принимаем одну из лучших команд в европейском футболе, мы хотим дать бой и показать свой лучший футбол, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Роджерса The Telegraph.