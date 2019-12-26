Моуриньо по-прежнему не планирует покупать в январе

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что домашнее поражение 0:2 от "Челси" не изменило его планы на зимнее трансферное окно.

Едва заступив на тренерский мостик "шпор", Моуриньо заявил, что доволен своим подбором игроком и не планирует никого приглашать в январе.



Вместе с тем "Тоттенхэм" пропустил 14 голов в восьми первых матчах при Моуриньо, а в минувший уикенд не смог ворваться в топ-4 Премьер-Лиги. Кажется, усиление "шпорам" не помешало бы, однако Жозе планирует добиться прогресса за счет тренировок.



"Воскресный результат не изменил мое мнение. Я тружусь в "Тоттенхэме". Я знаю профиль клуба, я знаю проект, я знаю наше видение, я знаю наши цели, и я знаю, что при работе на трансферном рынке мы просто будем реагировать на вещи, которые могут там с нами случиться. Если какой-нибудь игрок уйдет, нам нужно будет адаптироваться".



"Однако мы никогда не будет королями рынка, идти на штурм больших целей, сражаться с другими клубами, которые по своему профилю и философии привыкли много тратить для достижения больших трансферных целей".



"Нам нужно быть умнее, изобретательнее, и я повторюсь: мне нравятся имеющиеся у меня игроки. Чем больше я работаю с ними, чем больше я узнаю их, тем больше я понимаю их качества и их проблемы".



"Я продолжаю говорить, что мне нужно время, и это время на подходе. Это не будет от вчерашнего дня и до 26 декабря или от 26 до 28 декабря. Но в январе и феврале у нас будет чуть больше времени, чтобы стать лучше", — цитирует Моуриньо The Telegraph.