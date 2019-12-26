Клопп: "Играть 26 и 28 декабря — преступление"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что играть на Boxing Day, а затем 28 декабря — это преступление.

В этом сезоне "красные" оказались в привилегированном положении — в отличие от большинства других команд, между двумя заключительными матчами "Ливерпуля" в 2019 году будет не 48, а 72 часа отдыха.

Однако это никак не меняет отношение Клоппа к насыщенному рождественскому периоду, и Юрген полностью поддерживают своих жалующихся коллег.

"Это абсолютно не нормально. Ни у кого из тренеров нет проблем с тем, чтобы играть на Boxing Day, но играть 26 и затем 28 числа — это преступление. В этом году мы играем 26 и 29 числа, и это словно каникулы. Я понимаю всех тех, кто говорит, что подобного не должно происходить. Они не жалуются. Они говорят, как есть".

"Это не ради зрелища. Не было бы проблемой позволить большему количеству команд сыграть 26 и 29 декабря. Нет причин, почему большее количество команд не получили более 48 часов отдыха между матчами Премьер-Лиги".

"Конечно, мы можем говорить, что пожелаем, но никто не слушает. Каждый год для тренеров одно и то же — ты играешь 26 и 28 числа. Спортивная медицина здесь бессильна — организму нужно определенное время на восстановление, но мы это совершенно игнорируем. Мы лишь говорим: "Ох, кажется, что он как-то странно бежит сегодня".

"В этом году мы избежали подобной ситуации, но я понимаю каждого тренера, который говорит об этом время от времени — или почти всегда. Это просто не есть нормально, но решать другим людям", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1577

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Последние комментарии:




  1. tyhonovecky 26.12.2019 10:41 # tyhonovecky
    Как же заебал этот портовый хуесос, постоянно ноет, телка ебанная!

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  2. arhangel777 26.12.2019 10:38 # arhangel777
    Клопп просто молодец, все по делу сказал, и поддержал коллег по тренерскому цеху! Топарь!

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  3. ask 26.12.2019 10:35 # ask
    Снова колбасник ноет.

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  4. lomka 26.12.2019 10:30 # lomka
    Именно благодаря Ливерпулю Клоппа доходы от трансляций выросли по всему миру. Они должны уважать его мнение. Помню как год назад стал узнавать сколько оказывается болел Ливерпуля среди знаменитостей, короче Клопп топ.

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  5. pistolero-lfc 26.12.2019 10:26 # pistolero-lfc
    Правильно Клопп-топ говорит.
    После 19 тура должен быть перерыв в 19 дней!

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  6. chelsea88 26.12.2019 10:24 # chelsea88
    Хуйня, наротирует.

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  7. liverbro 26.12.2019 10:23 # liverbro
    Поддерживает своих коллег.такого расписания не должно быть

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  8. liverfun 26.12.2019 10:20 # liverfun
    благородно, топ всегда впрягается за коллег

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  9. gucman 26.12.2019 10:07 # gucman
    Нытик

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