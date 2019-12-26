Клопп: "Играть 26 и 28 декабря — преступление"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что играть на Boxing Day, а затем 28 декабря — это преступление.

В этом сезоне "красные" оказались в привилегированном положении — в отличие от большинства других команд, между двумя заключительными матчами "Ливерпуля" в 2019 году будет не 48, а 72 часа отдыха.



Однако это никак не меняет отношение Клоппа к насыщенному рождественскому периоду, и Юрген полностью поддерживают своих жалующихся коллег.



"Это абсолютно не нормально. Ни у кого из тренеров нет проблем с тем, чтобы играть на Boxing Day, но играть 26 и затем 28 числа — это преступление. В этом году мы играем 26 и 29 числа, и это словно каникулы. Я понимаю всех тех, кто говорит, что подобного не должно происходить. Они не жалуются. Они говорят, как есть".



"Это не ради зрелища. Не было бы проблемой позволить большему количеству команд сыграть 26 и 29 декабря. Нет причин, почему большее количество команд не получили более 48 часов отдыха между матчами Премьер-Лиги".



"Конечно, мы можем говорить, что пожелаем, но никто не слушает. Каждый год для тренеров одно и то же — ты играешь 26 и 28 числа. Спортивная медицина здесь бессильна — организму нужно определенное время на восстановление, но мы это совершенно игнорируем. Мы лишь говорим: "Ох, кажется, что он как-то странно бежит сегодня".



"В этом году мы избежали подобной ситуации, но я понимаю каждого тренера, который говорит об этом время от времени — или почти всегда. Это просто не есть нормально, но решать другим людям", — цитирует Клоппа The Telegraph.