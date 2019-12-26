Робертсон: "Ливерпулю" до сих пор больно от упущенного титула"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон признался, что его команде до сих пор больно от упущенного титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне.

За весь прошлый сезон "красные" потерпели лишь одно поражение и набрали рекордные для своего клуба 97 очков, чего, правда, все равно не хватило для чемпионства, потому что "Манчестер Сити" финишировал с одним лишним баллом.



Победой в Лиге Чемпионов "Ливерпуль" смог скрасить тот сезон, однако Робертсон признается, что боль от упущенного титула Премьер-Лиги не прошла до сих пор и подгоняет "красных" вперед.



"97 очков было бы достаточно для чемпионства в 95 процентах предыдущих сезонов Премьер-Лиги. К сожалению, в этом году нам этого не хватило".



"Нам до сих пор больно, что мы упустили титул после такого великолепного сезона. Мы уняли боль победой в Лиге Чемпионов, и теперь можем оглянуться назад и сказать, что это был успешный сезон".



"Без Лиги Чемпионов мы бы не смогли этого сделать. Лето было бы очень долгим тогда".



"Мы знаем, насколько важен каждый матч, потому что каждое очко, каждая победа, каждый победный гол на последней минуте и каждый "сухой" матч были так важны в прошлом сезоне. Нам немного не хватило, но мы подвергали "Манчестер Сити" давлению до самого конца", — сообщил Робертсон Liverpool Echo.