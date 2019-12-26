Лерой Сане не покинет "Сити" в январе

Лерой Сане Вингер Лерой Сане не покинет "Манчестер Сити" в январе, но, вероятно, сделает это по окончании сезона.

Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он надорвал связки колена. Та травма убедила "Баварию" повременить с покупкой соотечественника.

В данный момент Лерой уже приступил к легким занятиям на тренировочном поле, а в немецкой прессе появилась информация, что чемпионы Бундеслиги вернутся за своим соотечественником в январе.

Однако Daily Mirror утверждает, что "Сити" не продаст 23-летнего игрока сборной Германии посреди сезона. Впрочем, это не делает уход Сане менее вероятным.

По окончании сезона у Лероя останется только 12 месяцев по контракту, что значительно упростит задачу "Баварии".


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2019 08:00

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  1. arhangel777 26.12.2019 09:01 # arhangel777
    120+ млн и пусть берут!
    Come on, City!!!

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  2. electric 26.12.2019 08:56 # electric
    Никому не нужно это немецкое бревнище. В этом и дело.

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