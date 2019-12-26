Лерой Сане не покинет "Сити" в январе

Вингер Лерой Сане не покинет "Манчестер Сити" в январе, но, вероятно, сделает это по окончании сезона.

Напомним, Сане находится вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он надорвал связки колена. Та травма убедила "Баварию" повременить с покупкой соотечественника.



В данный момент Лерой уже приступил к легким занятиям на тренировочном поле, а в немецкой прессе появилась информация, что чемпионы Бундеслиги вернутся за своим соотечественником в январе.



Однако Daily Mirror утверждает, что "Сити" не продаст 23-летнего игрока сборной Германии посреди сезона. Впрочем, это не делает уход Сане менее вероятным.



По окончании сезона у Лероя останется только 12 месяцев по контракту, что значительно упростит задачу "Баварии".