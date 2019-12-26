Артета хочет сохранить Джаку в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал понять, что полузащитнику Граниту Джаке больше нет необходимости уходить из клуба.

Когда в матче против "Кристал Пэлас" в октябре Джака выкрикнул оскорбительную фразу в адрес фанатов "Арсенала", то не только лишился капитанской повязки, но и, как казалось, поставил крест на своей карьере в лондонском клубе.



Ожидалось, что 27-летний швейцарец покинет "Эмирейтс" в январе, однако смена главного тренера дарит Джаке второй шанс.



"Когда я перешел из "Арсенала" в "Сити" в 2016 году, чтобы начать тренировать, мы как раз искали игрока на эту позицию, и Джака был в моем списке".



"Это говорит о том, насколько он мне нравился. Я был рад, что его купил "Арсенал", потому что я считал его потрясающим игроком".



"Он сделал много хорошего, но оказался в очень сложной ситуации, которая все усугублялась и усугублялась, пока однажды не случился взрыв".



"Однако я удивлен, каким образом его отношения с фанатами начинают возвращаться в норму. Думаю, фанаты очень, очень позитивно настроены к нему, как и он — к ним".



"Конечно, сложно полностью изменить сценарий и сделать так, чтобы все было волшебно. Но я думаю, мы движемся в правильном направлении".



"Я разговаривал с ним и сказал ему, как сильно он мне нравится, чего я ожидаю от него и насколько он важен для команды. Я здесь, чтобы помочь ему. Я хочу, чтобы он чувствовал нашу поддержку — не только мою, но и всего клуба", — цитирует Артету Daily Mirror.