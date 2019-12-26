Анчелотти: "Челси" уволил меня на "Гудисон Парк"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что о своем увольнении из "Челси" в 2011 году узнал, находясь на "Гудисон Парк".

На прошлой неделе Анчелотти заключил с "ирисками" контракт на четыре с половиной года и вернулся в Премьер-Лигу, где ранее на протяжении двух сезонов тренировал "Челси".



Сезон 2010/11, как раз свой второй у руля "синих", Анчелотти завершил поражением 1:0 от "Эвертона". После финального свистка боссы лондонского клуба без промедления указали Карло на дверь.



"Меня уволили из "Челси" здесь, в коридоре. Теперь вы можете повесить небольшую табличку: "Здесь был уволен Карло...".



"Я немедленно согласился на работу с "Эвертоном", это было легкое решение".



"Мне было важно вернуться в Премьер-Лигу, потому что это лучшее соревнование в мире. У этого клуба большие традиции и история, и они хотят стать лучше. Я в восторге и даже привез с собой итальянскую погоду", — приводит слова Анчелотти Daily Mail.