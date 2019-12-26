Прогнозы на матчи Boxing Day в Премьер-Лиге

Традиционно на Boxing Day Премьер-Лига дарит подарок поклонникам английского футбола в виде праздничного футбольного марафона, который на сей раз вмещает в себя девять игр. Прогнозы экспертов и предматчевые расклады — в традиционном материале FAPL.ru.





ТОТТЕНХЭМ — БРАЙТОН

Четверг, 26 декабря, 15:30



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В первом круге "Тоттенхэм" потерпел очень болезненное поражение от "Брайтона" на "Фалмер Парк", проиграв безнадежно и по счету (3:0), и по игре. С тех пор "Брайтон" повесил себе на пояс еще один скальп клуба из Северного Лондона, обыграв на "Эмирейтс" "Арсенал", и вряд ли будет недооценен хоть каким-то образом командой Моуриньо. "Тоттенхэм" проиграл в воскресенье "Челси", не сумев вернуться в топ-4, и теперь нуждается в новой победной серии, которая сможет вернуть "шпор" на привычные для них позиции.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Тоттенхэм" обыграл "Брайтон" в четырех последних домашних матчах;

- также "шпоры" не пропускали в трех последних домашних встречах с "чайками";

- в каждом из трех последних домашних матчей "Тоттенхэма" с "Брайтоном" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Тоттенхэма" и обе забьют — 2.95 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Обе команды будут надеяться прийти в себя после разочаровывающих домашних поражений на выходных, и тут я хочу поставить на "Тоттенхэм". Жозе Моуриньо пострадал от тактического мастер-класса Фрэнка Лэмпарда, и "Челси" имел превосходство в воскресенье. Также Моуриньо придется обойтись без Сон Хен Мина, но "шпоры" все равно должны побеждать, иначе медовый месяц "Тоттенхэма" и Моуриньо закончится.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Тоттенхэма" — 1.53 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 3:0



БОРНМУТ — АРСЕНАЛ

Четверг, 26 декабря, 18:00



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В матче с "Борнмутом" состоится тренерский дебют в "Арсенале" Микеля Артеты, который сменил теплое место помощника Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" на самостоятельную работу в кризисном лондонском клубе. "Борнмут" — достаточно удобный противник для "Арсенала", к тому же — пребывающий не в лучше форме, но "канониров" может насторожить, что две свои последние победы команда Эдди Хау добыла в матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Челси", раздавая налево и направо очки аутсайдерам и середнякам.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Борнмут" проиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге;

- "Арсенал" выиграл три последние встречи с "Борнмутом" во всех соревнованиях;

- в последних трех домашних матчах "Борнмута" с "Арсеналом" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Арсенал" выиграл всего один из 10 последних выездных матчей в чемпионате.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" и обе забьют — 3.25 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Микель Артета впервые возьмет на себя ответственность за "Арсенал" в качестве менеджера после того, как его команда впервые за 77 последних поединков сыграла 0:0. Первый удар по воротам в матче "Борнмута" и "Бернли" привел к победе "кларетовых", добытой на 89-й минуте, и я думаю, что "канониры" смогут испортить Рождество команде Эдди Хау.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Арсенала" — 2.4 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 1:2



АСТОН ВИЛЛА — НОРВИЧ

Четверг, 26 декабря, 18:00



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"Астон Вилла" провалила игру с "Саутгемптоном" и опустилась в зону вылета, а теперь сыграет еще один матч с конкурентом в борьбе за выживание — "Норвичем". В первом круге "вилланы" добыли одну из редких для себя побед на выезде, разгромив "канареек", но с тех пор команда Даниэля Фарке прибавила по части организации действий в обороне и уже не играет так авантюрно. "Норвич" время от времени набирает очки, причем на выезде стал чувствовать себя увереннее, чем дома, но у "канареек" пока что и близко нет стабильности, которая позволила бы им вырваться из зоны вылета.



Ключевая статистика от Who Scored



- в 11 из 13 последних матчей "Астон Виллы" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- в 13 из 16 последних матчей чемпионата "Норвич" пропускал как минимум дважды;

- "Вилла" проиграла все четыре последних матча в Премьер-Лиге;

- "Норвич" выиграл всего однажды в 13 последних матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Норвича" — 3.2 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Капитан "Виллы" Джек Грилиш забивал в трех из пяти последних матчей команды Дина Смита. Это будет важнейшая игра для "вилланов", в которой они не могут позволить себе поражение. "Канарейки" упустили преимущество и все три очка с "волками" в субботу, и они изо всех сил пытаются сыграть на ноль хоть в одном домашнем матче. Тем не менее, даже если они забьют на Boxing Day, я все равно верю в победу "Виллы".



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Виллы" и обе забьют — 3.2 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 2:0



ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН

Четверг, 26 декабря, 18:00



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"Саутгемптон" и "Челси" добыли в предыдущем туре важные победы на выезде над конкурентами. "Синие" обыграли "Тоттенхэм" и не пустили "шпор" в топ-4, а "святые" сумели вырваться из зоны вылета за счет уверенной победы на поле "Астон Виллы". Атака "святых" в последних матчах работает исправно, а матчи с конкурентами по борьбе за выживание им даются очень хорошо. Но вот с "Челси" в первом круге "Саутгемптон" не смог поделать ничего, проиграв 1:4 на своем поле — тогда команда Лэмпарда выдала один из лучших матчей для себя, продемонстрировав эффективную и яркую игру в атаке.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" выиграл восемь из девяти последних встреч с "Саутгемптоном" во всех турнирах;

- в восьми из девяти последних матчей "Саутгемптона" в Премьер-Лиге проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Челси" не пропускал в трех последних матчах со "святыми".



Прогноз Who Scored: 2:0

Рекомендация для ставки от Who Scored: "Челси" с форой (-1.5) — 1.95 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Решение Фрэнка Лэмпарда вернуться к игре в три центральных защитника было оправдано против "Тоттенхэма", когда его команда сыграла свой первый "сухой" матч на выезде в этом чемпионате. Очередные два гола Данни Ингса позволили "святым" добыть впечатляющую победу на "Вилла Парк" — нападающий уже повторил свой собственный рекорд результативности для одного сезона в Премьер-Лиге (11 мячей) — еще до Рождества! Защитники "Челси" будут внимательно следить за Ингсом, но я чувствую, что нас ждет живое и интересное столкновение, в котором выиграет команда Лэмпарда.



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Челси" и тотал больше 2.5 голов — 1.8 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 2:0



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ

Четверг, 26 декабря, 18:00



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"Кристал Пэлас" в этом сезоне отличается удивительной стабильностью в плане набора очков с командами из нижней половины турнирной таблицы, за счет чего большую часть сезона находится в первой десятке. Поражение на поле "Ньюкасла" отправило "орлов" на 12-е место, так как они не выигрывают уже в трех матчах кряду, но с "Вест Хэмом" команда Роя Ходжсона может прервать свою беспроигрышную серию. В первом круге "Пэлас" выиграл 2:3, а в пяти последних встречах между этими командами проходила ставка на "обе забьют", и в целом матчи между "молотками" и "орлами" часто бывают результативными.



Ключевая статистика от Who Scored



- в восьми из девяти последних домашних матчей "Пэлас" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- в трех последних выездных матчах "Вест Хэма" также проходила ставка на тотал меньше 2.5;

- "Вест Хэм" не проигрывает уже в пяти последних матчах на поле "Пэлас".



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вест Хэма" — 3.2 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Пэлас" не смог забить в восьми из 18 игр в этом чемпионате, хотя у них были голевые возможности в последнем матче с "Ньюкаслом", проигранном 0:1 на "Сент-Джеймс Парк". У "Вест Хэма" был отдых в связи с участием "Ливерпуля" в клубном Чемпионате Мира, и я жду, что это лондонское дерби будет малорезультативным.



Прогноз Майкла Оуэна: ничья — 3.5 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 1:2



ЭВЕРТОН — БЕРНЛИ

Четверг, 26 декабря, 18:00



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"Эвертон" проведет свой первый матч под руководством Карло Анчелотти после того. как не проиграл ни разу в основное время при временно исполнявшем обязанности менеджера Данкане Фергюсоне. Анчелотти получил команду, отошедшую от несколько депрессивного периода с Марку Силвой, и сейчас вполне может воспользоваться положительной динамикой, чтобы поднять "ирисок" в первую десятку. "Бернли" выиграл у "Борнмута" на выезде, но в этом сезоне команда Шона Дайча нестабильна и редко проводит два хороших матча кряду — в особенности на выезде.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Бернли" проиграл четыре из пяти предыдущих матчей на "Гудисон Парк";

- в шести последних встречах этих командам зафиксировано три победы "Эвертона" и три победы "Бернли";

- игроки "Эвертона" дважды получали красные карточки в четырех последних матчах против "Бернли".



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Эвертона" — 1.74 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Карло Анчелотти проведет свой первый матч у руля "Эвертона", но я верю, что он видел, как "ириски" провели последние пять минут матча с "Бернли" на Boxing Day в прошлом году. Анчелотти понадобится время и ресурсы на "Гудисон Парк", а "кларетовые" усложнят жизнь "ирискам" в этой игре. Я предсказываю тут ничью.



Прогноз Майкла Оуэна: ничья — 3.6 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 2:0



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — УОТФОРД

Четверг, 26 декабря, 18:00



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"Шеффилд Юнайтед" продолжает быть непобедимым на выезде, а кроме того, выиграл три последних матча чемпионата, встречая Рождество на фантастическом для себя пятом месте. "Уотфорд" добыл всего лишь вторую победу в сезоне и первую домашнюю за длительное время, но важность ее сложно переоценить — "шершни" обыграли "Манчестер Юнайтед" и подарили своим болельщикам надежду на спасение в Премьер-Лиге с новым менеджером Найджелом Пирсоном. Игра "Уотфорда" получила позитивные отзывы и в матче с "Ливерпулем", но там "шершням" немного не повезло, а вот с МЮ удача им улыбнулась.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Уотфорд" не пропускал в четырех последних встречах с "Шеффилдом";

- в четырех последних матчах "шершней" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- "Шеффилд" выиграл три последних матча чемпионата, "Уотфорд" же три последние выездные встречи в Премьер-Лиге проиграл.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Шеффилд Юнайтед" — 1.85 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Уотфорд" добыл потрясающую победу над в очередной раз разочаровавшим "Манчестер Юнайтед" на "Викаридж Роуд" в воскресенье, но я ожидаю, что поднявшийся высоко "Шеффилд" продлит свою победную серию после еще одной потрясающей победы над "Брайтоном". С начала прошлого сезона ни одна из английских команд в четырех первых дивизионах не сыграла больше "сухих" матчей, как "Шеффилд" — у них 28 поединков без пропущенных голов, как и у "Лидса". "Уотфорд" столкнется с более крепкой обороной, чем у "Манчестер Юнайтед".



Прогноз Майкла Оуэна: "Сухая" победа "Шеффилд Юнайтед" — 2.95 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 0:1



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ

Четверг, 26 декабря, 20:30



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"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне неплохо играет в больших матчах, но время от времени неприглядно выглядит в поединках с аутсайдерами и середняками. В первом круге "Ньюкасл" был в числе аутсайдеров, когда неожиданно сумел обыграть МЮ за счет гола юного Мэттью Лонгстаффа, но сейчас "сороки" поднялись в середину таблицы и уступают "Юнайтед" только по разнице забитых/пропущенных мячей. МЮ будет непросто, так как команда Стива Брюса набрала отличную форму, а вот "красные дьяволы" при Сульшере традиционно испытывают проблемы с закрытыми командами.



Ключевая статистика от Who Scored



- МЮ проиграл "Ньюкаслу" на "Олд Траффорд" всего раз в 19 последних встречах;

- в трех последних выездных матчах "Ньюкасла" проходила ставка на тотал меньше 2.5 голов;

- МЮ не проигрывает уже в семи домашних матчах Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ньюкасла" — 8.0 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Юнайтед" нужно прийти в себя после ужасного шоу на "Викаридж Роуд" — та игра сигнализировала о необходимости возвращения в основу Поля Погба, который вышел на замену и выглядел здоровым. Я ожидаю, что игрок сборной Франции сыграет против "Ньюкасла", который непобедим в восьми домашних матчах, но создает не так много моментов на выезде. Стив Брюс проделал отличную работу, вытащив свою команду в топ-10 к Рождеству, но подопечные Сульшера должны побеждать в этой игре.



Прогноз Майкла Оуэна: "Юнайтед" выиграет со счетом 2:1 — 8.5 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 2:0



ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ

Четверг, 26 декабря, 23:00



Видеотрансляция:



"Лестер" был по делу обыгран "Манчестер Сити" в матче, где "лисы" слишком понадеялись на организованность собственной обороны после гола, забитого Джейми Варди. Команда Роджерса рискует уступить вторую строчку таблицы "Сити", если проиграет "Ливерпулю", но сами "горожане" будут в этом поединке болеть за "лис", так как их победа может сократить отрыв "красных" в чемпионской гонке — в том числе и от "Сити". "Ливерпуль" вернулся из Катара, пропустив матч чемпионата с "Вест Хэмом", и, вероятно, уместно говорить об усталости команды Клоппа, но положительные эмоции от победы в клубном Чемпионате Мира вполне могут компенсировать потери по части "физики".



Ключевая статистика от Who Scored



- беспроигрышная серия "Ливерпуля" насчитывает 34 матча в чемпионате;

- "Ливерпуль" забивал как минимум дважды в восьми последних матчах Премьер-Лиги;

- "Лестер" непобедим в 11 последних домашних матчах чемпионата.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ливерпуля" — 2.15 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Лидеры столкнутся между собой на "Кинг Пауэр", и "Лестер" постарается сократить отрыв от "Ливерпуля" после того, как проиграл "Манчестер Сити". "Красные" добавили к своему списку трофеев клубный Чемпионат Мира, в то время как "лисы" не сумели взять очков на "Этихад". Я ожидаю, что лидер укрепится на первом месте и выиграет в "Лестера".



Прогноз Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" и обе забьют — 3.45 в БК Fonbet

Прогноз Марка Лоуренсона (ВВС): 0:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru