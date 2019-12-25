Насри считает Махреза лучшим арабским футболистом в мире

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри считает, что вингер "горожан" Рияд Махрез является лучшим арабским футболистом в мире.

Ранее в декабре Махрез вместе со звездами "Ливерпуля" Мохамедом Салахом и Садио Мане был назван в финальном шорт-листе номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2019 году.



В уходящем году Салах выиграл со своим клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, однако Насри, который родился от французских родителей алжирского происхождения, ставит Махреза выше.



"Почему я считаю Махреза лучшим арабским футболистом? Потому что он алжирец, и мне нравится его стиль игры".



"Я бы предпочел развиваться, играя бок о бок с Махрезом. Махрез — коллективный игрок, тогда как Салах больше индивидуалист. Он стремится лишь забивать голы".



"Я не говорю, что Салах эгоистичен, однако он гонится за голами и статистикой. В то же время с Махрезом ты можешь сыграть в стенку. Рядом с ним ты легко сможешь прогрессировать", — сообщил Насри Al Kass.