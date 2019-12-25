Насри считает Махреза лучшим арабским футболистом в мире

Рияд Махрез и Мохамед Салах Бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Арсенала" Самир Насри считает, что вингер "горожан" Рияд Махрез является лучшим арабским футболистом в мире.

Ранее в декабре Махрез вместе со звездами "Ливерпуля" Мохамедом Салахом и Садио Мане был назван в финальном шорт-листе номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2019 году.

В уходящем году Салах выиграл со своим клубом Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, однако Насри, который родился от французских родителей алжирского происхождения, ставит Махреза выше.

"Почему я считаю Махреза лучшим арабским футболистом? Потому что он алжирец, и мне нравится его стиль игры".

"Я бы предпочел развиваться, играя бок о бок с Махрезом. Махрез — коллективный игрок, тогда как Салах больше индивидуалист. Он стремится лишь забивать голы".

"Я не говорю, что Салах эгоистичен, однако он гонится за голами и статистикой. В то же время с Махрезом ты можешь сыграть в стенку. Рядом с ним ты легко сможешь прогрессировать", — сообщил Насри Al Kass.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Махрез, Насри, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2019 23:00

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  1. shinigami 26.12.2019 00:01 # shinigami
    про Мане он решил умолчать, лил

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  2. zhan-lfc 25.12.2019 23:27 # zhan-lfc
    "потому что он алжирец" классный аргумент

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  3. tyhonovecky 25.12.2019 23:24 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  4. lfc1962 25.12.2019 23:22 # lfc1962
    насрал. все что он мог сделать.

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