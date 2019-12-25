"Тоттенхэм" предложит новый контракт Дайеру
Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер получит от своего клуба новый контракт.
В начале этого сезона Дайер потерял место в основе "шпор", а в прессе стали появляться слухи о том, что Эрик покинет клуб — если не в январе, то следующим летом.
Однако 25-летнему игроку сборной Англии удалось преобразиться после увольнения Маурисио Почеттино и прихода на должность главного тренера Жозе Моуриньо.
В первый месяц при португальском наставнике "Тоттенхэма" Дайер выходил в стартовом на все матчи, за исключением одного.
Как сообщает The Telegraph, Дайер будет одним из первых, кого клуб пригласит к столу переговоров для продления сотрудничества после того, как был подписан новый контракт с защитником Тоби Алдервейрелдом.
Эрик, чье действующее соглашение истекает в конце следующего сезона, вправе ожидать, что его зарплата по новому контракту составит минимум 75 тысяч фунтов в неделю.
25.12.2019 21:00
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